Reinsalu: on reaalne oht, et Hiina hakkab Venemaale relvi tarnima

See oht, et Hiina hakkab Venemaale relvi tarnima, on reaalne, kuid praegu ei ole teada veel niisugustest kokkulepetest, ütles Eesti eelmine välisminister Urmas Reinsalu.

Reinsalu ütles "Ringvaates", et kui Venemaa hakkab Hiinalt suures hulgas relvi saama, siis see võib olla Ukrainas käivas sõjas tugev mängumuutja, eriti kui need relvasüsteemid on kõrgtehnoloogilised.

Poliitik lisas, et ilmselt püüavad lääne liidrid oma visiitidega Hiinasse Pekingit survestada Venemaale relvi mitte saatma. "Loodan, et avameelsetes vestlustes antakse ka teada, et lääne vastusamm sellele saab olema väga tugev. Ennekõike võib-olla Hiina turge sulgev, kui nad seda peaksid tegema. Lääne turgudelt saab Hiina väga suure majandusliku sissetuleku," rääkis Reinsalu.

Viimase aja Hiina ja Vene liidrite kohtumised näitavad Reinsalu hinnangul seda, et Hiina tahab olla maailma asjades mõjukam. Reinsalu sõnul tajub Hiina, et nii läänemaailm kui ka Venemaa liider Vladimir Putin ootavad Ukraina küsimuses Pekingit enda poolele.

Reinsalu märkis aga, et retoorikas on Hiina püüdnud end küll Venemaast distantseerida, kuid oma sammudega on ta olnud pigem Venemaa poolel või jäänud oma sõnumites mitmeti mõistetavaks.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron püüab Ukraina ja Venemaa rahukõnelustest rääkides ning sellesse ka Hiinat kaasates end Euroopa esidiplomaadina kehtestada, leidis Reinsalu.

"Mitmed on öelnud, et kui Hiina oleks võimeline sõja lõpetama nii, et Venemaa lahkuks Ukrainast, siis see väärib Nobeli rahupreemiat. Aga tegelikuses Hiina sõnum rahuplaanis on see, et peaasi, et sõjategevus lõpeb, aga seda, et Venemaa peaks oma väed välja viima, nad pole sedastanud eeltingimusena," lisas Reinsalu.