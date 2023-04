Saksa roheliste sekka kuuluv majandusminister kritiseeris kliimaproteste

Saksamaa majandus- ja kliimaminister Robert Habeck kritiseeris kliimaaktiste organisatsioonist Viimane Põlvkond (Letzte Generation), kes tema sõnul oma tegevusega lõhestavad ühiskonda. Habeck kuulub Saksa roheliste sekka, kes moodustavad koos Saksa sotside ja majandusliberaalse FDP-ga Saksa valitsuse.

"See protest ei too kliima kaitsele enamuse toetust, vaid ärritab inimesi, lõhestab ühiskonda ning ei ole sedasi kasulik panus kliimakaitsesse," ütles Robert Habeck kolmapäeval. Majandusminister lisas, et tema sõnul on Viimase Põlvkonna aktiviste tegevus väär, vahendas Der Spiegel.

Robert Habeck rõhutas, et kliima kaitsmine on kogu ühiskonna ülesanne ning radikaalsete kliimaaktivistide tegevus kahjustab seda ühismuret. Kõrvutuseks organisatsioonile Viimane Põlvkond tõi Habeck positiivse näitena esile Fridays for Future protestid, millel on lootust muuta kliimakaitse enamuse jaoks oluliseks teemaks.

Viimane Põlvkond teatas teisipäeval, et nad tahavad protestiks Saksa föderaalvalitsuse kliimapoliitika vastu blokeerida lähinädalatel liikluse Berliinis nii paljude blokaadidega kui võimalik. Saksa politsei teatel olid kolmapäeva hommikul 160 inimest Berliinis eri kohtades liikvel. Viimase Põlvkonna teatel tulid selleks kohale inimesed üle kogu Saksamaa.

Viimase Põlvkonna blokaadiplaane kritiseeris ka majandusliberaalsesse FDP-sse kuuluv transpordiminister Volker Wissing, keda häiris organisatsiooni soovimatus pidada dialoogi. Samas väitis Letzte Generation, et Wissingu väited ei pea paika ning nad on üritanud transpordiministriga vähemalt kolm korda telefoni teel kontakti luua. Nädal tagasi saadeti kõikidele Saksa föderaalvalitsuse ministeeriumitele ka e-kiri.