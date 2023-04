Ilm püsib päikeseline

Neljapäeva öö on kas selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8, saarte rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, rannikul kuni +5 kraadi.

Hommik on laialdaselt selge ja kuiv. Tuul on nõrk ja valdavalt kirdest või põhjast. Õhutemperatuur on +1 kuni +5 kraadini.

Päeval on nii päikest kui ka pilvelaamu, aga sadu neist ei tule. Tuul puhub põhjakaarest, põhjarannikul läänest 2 kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 16 kraadi, tuulele avatud rannikul on ikka jahe, seal on soojust 4 kuni 8 kraadi.

Järgnevail päevil jääb kõrgrõhkkond ilma kulgu juhtima, aga ikka servaga. Nõnda pääseb juurde pilvi, mis varjutavad päikest ja seda eelkõige Eesti idatiivas, pühapäeval ka mandri põhjaservas. Niiskust on neil varuks aga vähe ja asjalikku sadu anda ei suuda. Kuid üksik väike vihmasabin siiski välistatud pole.

Õhuvool kannab loode poolt sooja juurde. Öine miinimum võib küll 0 lähedale langeda, päevasoe kerkib aga 15 kraadini ja paar-kolm kraadi kõrgemalegi.

Uus nädal nii roosiliselt ei jätka. Vihm ja jahedus on tulekul, aga kas need jõuavad Eesti lääneserva juba esmaspäeval või nihkub muutus teisipäeva, see saab selgemaks järgnevail päevil.