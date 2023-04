NATO peasekretär on Kiievis

NATO peasekretär Jens Stoltenberg on Kiievis. Ukraina õhutõrje tulistas öösel alla 10 Vene Shahedi drooni riigi pihta tulistatud 11-st. The New York Times kirjutas, et paljud inimesed Ida-Ukrainas usuvad jätkuvalt Vene propagandat. Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul on Kiiev jätkuvalt Venemaa sihtmärk.

Oluline neljapäeval, 20. aprillil kell 11.22:

- NATO peasekretär Jens Stoltenberg on Kiievis;

- Taani ja Hollandi ostavad ühiselt Ukrainale Leopard 2 tanke;

- Ukraina õhutõrje tulistas öösel alla 10 Vene Shahedi drooni, ööpäeva jooksul tulistas Venemaa Ukraina pihta 26 Shahedi drooni;

- NYT: paljud inimesed Ida-Ukrainas usuvad sõjast hoolimata Vene propagandat;

- Klõtško: Kiiev on jätkuvalt Venemaa sihtmärk;

- Ukraina põllumajandus on sõja tõttu kandnud üle 8 miljardi eest kahjusid;

- Zelenski: Ukraina jaoks on prioriteet riigi kaitse ja reeglitepõhine maailmakord;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 670 sõdurit ja kuus suurtükisüsteemi.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg on Kiievis

NATO kaitsealliansi peasekretäri Jens Stoltenbergi nähti Ukraina pealinnas Kiievis avaldamas austust langenud Ukraina sõduritele.

⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.



The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael's Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 20, 2023

Taani ja Hollandi ostavad ühiselt Ukrainale Leopard 2 tanke

Taani ja Madalmaad tarnivad ühiselt Ukrainale 14 Leopard 2 tanki 2024. aasta alguseks, teatas Taani rahvusringhääling. Taani lubas varem annetada Ukrainale kuni 100 Leopard 1 tanki. Aasta lõpuks peaks Ukrainasse jõudma vähemalt 80 Leopard 1 tanki.

Taani kaitseministri kohusetäitja Troels Lund Poulsen ütles, et pole infot, et sõda lõppeks lähitulevikus ning seetõttu peab arvestama pikaajalise konfliktiga. Hollandi meedia kohaselt ostetakse Ukrainale mõeldud Leopard 2 tankid Saksa kaitsetööstuselt ning seega ei saada kumbki riik Ukrainale enda tanke, vaid on valmis maksma nende Ukrainasse saatmise eest.

The Kyiv Independent meenutas, et Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov lubas 10. aprillil, et Taani lubatud Leopard 1 tankid jõuavad Ukrainasse suvel. Taani teatas ka 3. aprillil, et tarnib ühes Norraga Ukrainale 8000 suurtükimürsku.

Peastaap: ööpäeva jooksul tulistas Venemaa Ukraina pihta 26 Shahedi drooni

Ukraina kaitsejõudude peastaabi teatel tulistasid Vene väed viimase ööpäeva jooksul Ukraina pihta 26 Iraani päritolu Shahed-136 drooni, millest 21 tulistati alla. Lisaks sellele tehti kolm raketirünnakut ja 57 õhulööki. Ukraina õhuvägi teatas ööl vastu neljapäeva, et õhutõrje tulistas riigi kaguosas alla ligikaudu 10 Shahed-136/131 drooni 11-st. Venemaa ründas ka kolmapäeval Ukrainat Shahedi droonidega.

Vene vägede peamised pealetungisuunad on jätkuvalt Lõman, Bahmut, Avdijivka, Marjinka ja Šahtar. Viimase ööpäeva jooksul tõrjusid Ukraina väed 55 Vene vägede rünnakut. Kõige ägedamaid lahinguid peetakse Bahmuti ja Marjinka pärast. Samuti tegid Vene väed Šahtarski suunal Vuhledari peale ebaõnnestunud pealetungi. Praegu on ka käigus Valgevene relvajõudude igakülgne kontroll.

Lõmani suunal püüavad Vene väed enda taktikalist positsiooni parandada, tehes rünnakuid Kreminna lõunaserva ja Serebrjanski metsa aladel. Bahmutis tõrjusid Ukraina väed Vene vägede rünnaku Hromovi peale. Hromov asub Bahmuti linnas loodes. Nii Bahmut kui ka Avdijivka on jätkuvalt kolmest küljest ümber piiratud ning Vene vägede käes on enamus Bahmuti linnast.

NYT: paljud inimesed Ida-Ukrainas usuvad jätkuvalt Vene propagandat

Mitmed Ukraina rindelinnade elanikud usuvad jätkuvalt Vene propagandapunkte sõja kohta, kirjutas The New York Times. Näiteks usutakse, et nende linna pommitavad Ukraina, mitte Vene, väed. Kostajantõnivka linna politseijuht Dmõtro Kirdiapkin selgitas, et Ida-Ukraina elanikud on olnud juba pikemalt kokkupuutes Vene meedia, televisiooni ja raadioga ning Ukraina kaotas 2014. aasta infosõja.

Kuna Vene propagandapunkte levib nii palju, siis ei suuda Ukraina luure selle kõigega tegeleda ning peale venemeelse infomaterjali on ka mõned inimesed informaatorid Vene luurele. Dmõtro Kirdiapkin ütles, et tema sõnul on propaganda Vene Föderatsiooni kõige brutaalseim relv, kuid ta siiski loodab, et inimesed langevad edaspidi vähem Vene valede võrku kui näevad ise sõja sündmusi.

Ukraina sõdurid nimetavad Vene propagandat uskuvaid inimesi "ootajateks", kuna nad keelduvad rindelinnadest evakueeruma ning ootavad Vene vägede saabumist. Seda hoolimata asjaolust, et sõjategevuse tõttu on rindeasulates püsimine eluohtlik.

Klõtško: Kiiev on jätkuvalt Venemaa sihtmärk

Kiievi linnapea Vitali Klõtško ütles intervjuus Ameerika Häälele, et Ukraina pealinn Kiiev oli ja jääb Venemaa sõjasihtmärgiks. Seetõttu tehakse mitmesuguseid ettevalmistusi Kiievi kaitsmiseks ning pealinna kaitseks on loodud detailne programm.

Ukraina põllumajandus on sõja tõttu kandnud üle 8 miljardi eest kahjusid

Kiievi majanduskooli hiljutise analüüsi kohaselt on Ukraina põllumajandus Venemaa algtatud sõja tõttu kandnud 8,7 miljardi dollari väärtuses majanduslikku kahju. Suurimat osa sellest kahjust on tekitatud Ukraina põllumajandustehnikale.

Zelenski: Ukraina jaoks on prioriteet riigi kaitse ja reeglitepõhine maailmakord

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas oma õhtuses videopöördumises, et Ukraina jaoks on välissuhtlusel prioriteet Ukraina kaitse ja reeglitepõhine maailmakord. Zelenski tegi oma pöördumise rongis olles teel tagasi tööreisilt Volõõnia oblastisse Ukraina lääneosas.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 670 sõdurit ja kuus suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 184 420 (võrdlus eelmise päevaga + 670);

- tankid 3667 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 7120 (+10);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 293 (+0);

- suurtükisüsteemid 2825 (+6);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 539 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 285 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2386 (+10);

- tiibraketid 911 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5707 (+15);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 332 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.