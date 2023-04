Soraineni advokaati häirib Kadriorus tegutseva õigusbüroo nimi

Madisson saatis justiitsministeeriumile kirja, sest talle jäi linnapildis silma maja seinal suurelt olev äriühingu Kalashnikov nimi.

"Kodulehel tundub, nagu see oleks antud õigusbüroo nimi, kuigi registrisse on kantud hoopis Ühinenud Õigusbürood OÜ," teatas ta ja lisas, et teistsuguse nime kasutamine on ka eksitav.

Samuti ei ole omanike nimed Madissoni sõnul kuidagi sõnaga "kalashnikov" seotud.

"Võib-olla olen liiga tundlik selles teemas, aga kuna registrite ja heade kommetega vastuolus olevate äriühingute (sundlõpetamise võimalus) üle teostab järelevalvet justiitsministeerium, siis mõtlesin teavitada," kirjutas vandeadvokaat.

Justiitsministeeriumil on vastuse koostamiseks aega kuni 19. maini.