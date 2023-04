Iisrael peatas lihtsustatud repatriatsiooni Vene ja Valgevene juutidele

Iisrael lõpetas lihtsustatud korras repatriatsiooni Vene ja Valgevene juutidele. Riigis on tekkinud pahameel, kuna paljud Ukrainast, Venemaalt ja Valgevenest tulnud inimesed on võtnud kodakondsuse, kuid on seejärel riigist lahkunud.

Mitmed Iisraeli advokaadid kinnitasid, et alates 15. aprillist ei ole Vene ja Valgevene kodanikud enam saanud omandada Iisraeli kodakondsust lihtsustatud korras, teatas The Moscow Times. Need inimesed, kes saabusid Iisraeli enne 15. aprilli peavad oma repatriatsiooniprotsessi enne 15. juuni lõpule viima, muidu tuleb see protsess läbida läbi siseministeeriumi. Peale 15. aprilli saabunud inimesed peavad Iisraeli kodakondsuse saamiseks läbima standardprotsessi, mis võib võtta aega mitmeid kuid kuni aasta.

Iisrael rajas erakorralised repatratsioonikeskused peale Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale 2022. aasta veebruaris. Peale sõja puhkemist läksid paljud juudi päritolu inimesed Venemaalt, Ukrainast ja Valgevenest Iisraeli.

Iisraeli advokatuuri sisserände õiguse komisjoni juhi sõnul andis erakorraliste keskuste sulgemise käsu Iisraeli tagasipöördumise (Aliyah) ja integratsiooniministeerium. Samas on tema sõnul siiski erandkorras võimalik menetleda repatriatsioonijuhtumeid erandkorras, kuid see vajab erikomisjoni luba.

Ukrainast põgenes Iisraeli Venemaa sissetungi alguses palju inimesi, kuid veelgi enam suundus Iisraeli Vene Föderatsiooni kodanikke. Iisraeli suunduvate Vene kodanike arv tõusis eelmise aasta sügisel peale osalise mobilisatsiooni väljakuulutamist.

Mitmed riiki saabunud inimesed aga lahkusid Iisraelist peale kodakondsuse saamist, mis on tekitanud Iisraelis pahameelt. Peale paremerakondade valimisvõitu eelmise aasta novembri parlamendivalimistel on Iisraeli valitsus asunud Venemaalt, Ukrainast ja Valgevenest tulnud inimestele makstavaid eritoetusi vähendama.