Taanis vahistati elektribörsiga manipuleerimise tõttu kaheksa inimest

Taani kuningriigi politsei teatas kaheksa inimese vahistamisest, kes olid seotud elektribörsi manipulatsiooniga. Taani politsei sõnul oli neil tugev kahtlus, et kaheksa isikut aitasid elektribörsi ettevõttel saada mitmesaja miljoni Taani krooni ulatuses ebaseaduslikku kasumit (üks Taani kroon on ligikaudu 0,13 eurot) ning arreteerimised peatasid selle ebaseadusliku tegevuse. Vahistatud isikute hulka kuuluvad nii elektribörsi ettevõtte juhtkonna liikmed kui ka mitmed ettevõtte töötajad.

Inimesed arreteeriti koordineeritud operatsiooni käigus nii Aarhusis kui ka ümbritsevas piirkonnas ning Nordsjællandis. Taani politsei raskete kuritegude üksus alustas elektriettevõtte uurimist peale vihje saamist Taani kommunaalteenuste konkurentsiametilt, kes tegi sel teemal avaliku teate 12. aprillil.

Taani kliima- ja energiaministri Lars Aagaardi sõnul on olukord tõsine, kuid ta ei soovinud seda edasi kommenteerida, vahendas Taani Raadio (DR). DR-i ärikorrespondent Jakob Ussing selgitas, et kuigi kõrged elektrihinnad on viimase aasta jooksul olnud fookuses ja paljud elektritootjad on sellest suurt tulu teeninud, siis see on kõik siiani tundunud legaalne. Ussing tõi ka esile, et pole päris selge, et kuidas vahi alla võetud inimesed elektribörsi manipuleerisid.