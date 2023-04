11.45 või 12.45? Vaidlus parkimiskella üle päädis trahvi tühistamisega

Tallinnas parkimistrahvi saanud naine vaidles Europargiga selle üle, kas tema parkimiskell näitas 11.45 või 12.45. ERR-i sekkumise peale teatas parkimisfirma juht, et kellanäit on tõepoolest kahtlemata selline, nagu ütles trahvisaaja, kuid trahvimise tegelik põhjus oli hoopis muus ning segaduse põhjustas menetleja eksimus, mistõttu trahv lõpuks tühistati.

Grete Regina Severt rääkis ERR-ile, et läks esmaspäeval kella 12-ks perearsti juurde ja parkis auto perearstikeskuse ees Tulika 31 asuvasse Europargi parklasse, kus keskuse kliendid saavad parkimiskellaga kaks tundi tasuta parkida. Kui ta poole tunni pärast tagasi auto juurde jõudis, ootas teda aknal trahvikviitung.

"Esimene mõte oli, et ajasin seierid sassi ja panin väikese seieri suure asemel, kuna mul oli sel päeval väga paha olla. Tegin ise kellast igaks juhuks pildi ja sõitsin koju," meenutas Severt.

Kui ta aga järgmine päev asjasse lähemalt süvenes, märkas ta imestusega, et oli parkimiskellale märkinud õige kellaaja ning mis veelgi kummalisem: see oli ilusti fikseeritud ka Europargi trahvivaidlustussüsteemis näha olevatel fotodel. Seepeale andis Severt ka Europargile põhjuseta tehtud trahvist teada.

Europargi menetleja vastas talle: "Kontrollides ei tuvastanud parkimiskorraldaja teie sõiduki parkimisõigust. Seetõttu oli ta kohustatud väljastama leppetrahvi nõude. Parkimiskell näitab teil 12.45".

Samas kirjas teatas menetleja, et Europark soostub siiski Severtile vastu tulema ja vähendama 30-eurost trahvisummat poole võrra 15 euroni. Naine ei jäänud aga rahule, sest ta ei olnud enda teada midagi valesti teinud.

"Olen autoga üle kümne aasta sõitnud ja ma ei ole kunagi varem parkimistrahvi saanud. Endal on kuidagi rumal tunne, et kas ma tõesti ei oska kellaaega märkida," lausus ta.

Severt palus appi juristist tuttava, kes tema nimel kirja teel Europargiga edasi suhtles ning veel kord tähelepanu juhtis, et trahv oli tehtud alusetult. Ettevõttelt tuli seepeale vastus, et nad on omalt poolt juhtumi kohta juba kõikvõimalikke selgitusi jaganud ja otsusest teavitanud.

"Sellega oleme lõpetanud menetluse. Kui Te ei ole otsusega nõus, on Teil võimalus pöörduda kohtu poole," teatas Europark.

Kui ERR ettevõtte juhatuse esimees Karol Kovanenilt juhtumi kohta aru päris ja talle trahvi toonud parkimiskella pilti näitas, tunnistas Kovanen, et siin ei ole mingit kaheti mõistetavust – kell näitas tõepoolest 11.45.

Lähemalt asjasse süvenenuna ütles Kovanen, et probleem polnudki kellas ega seierinäidu tõlgendamises, vaid menetleja eksimuses.

"See konkreetne parkla on tasuline parkla, kus erandina kehtib arstikeskuse klientidele kaks tundi tasuta, kui sõiduki number on registreeritud vastuvõtus. Parkimiskellaga selles parklas tasuta parkida ei saa," lausus ta. "Korraldaja tegi antud parklas trahvi, kuna parkimise eest polnud tasu makstud ja sõidukit polnud registreeritud. Kell polnud põhjus trahvi väljastamiseks."

Kovanen lisas, et iga parkimiskoha ees on ka märgid ja juhised tasuta parkimise registreerimiseks. Seda, miks menetleja trahvisaanule hoopis valesti märgitud kellaaja selgituseks tõi, põhjendas ta menetleja tekitatud segadusega.

"Klient kirjutas pretensiooni. Menetleja uskus, et tegu oli inimliku eksitusega ja heasoovliku inimesega ning vähendas trahvi poole võrra. Aga nüüd tegi menetleja vea, sest tõlgendas parkimiskella ise valesti ja esitas seda kui põhjust trahvile, see oli segadusttekitav. See on olukord lakooniliselt," nentis Europargi juht.

Tema sõnul üritab ettevõte olukordi alati inimliku pilguga vaadata ja pole põhjust kahelda, et klient soovis õigesti toimida. Juriidilisest plaanist oli Europargil Kovaneni sõnul õigus ja kohustus trahv väljastada.

"Inimlikust plaanist arusaadav ja seetõttu vähendasime trahvi, aga kahjuks tekitas menetleja selgitus segadust juurde. Seetõttu lasin selle kogu trahvi tühistada," lisas Kovanen.

Europargi juht kinnitas, et ettevõtte sisereegel on olukorda alati kliendile kasulikult tõlgendada.