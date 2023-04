Transpordiameti uus juht süüdistab eelmist segaduse korraldamises

Kaido Padari käe all ei asunud transpordiametis tööle mitte lennunduse, veeteede ja maanteedega tegelevad osakonnad, vaid töö korraldati protsessi põhiselt ehk näiteks vee-, õhu- ja maanteetranspordi ohutus koondati kõik ühte. See tekitas segadust.

"Ülemise otsa ametnikud olid veel enam-vähem teada ja nende funktsiooni oskas ka veel ära arvata, aga mida allapoole, seda segasemaks asi läks," kirjeldas ERR-ile teedeehitusega tegeleva Trev-2 juhatuse esimees Sven Pertens.

"Tahaks ametis ikkagi näha rohkem insenere, sest kui me peame suhtlema ainult juristide, finantsistide, suhtekorraldajate ja kõigi teiste toredate ametitega, siis me räägime natuke erinevas keeles," lisas Pertens.

Süüdistuste alla langenud Kaido Padar peab etteheiteid aga ebaõiglaseks ning ütles, et auditid segadust struktuuris ei tuvastanud.

Segadusi uue ühendametiga suhtlemisel kirjeldas aga ka regionaalse lennufirma NyxAir juht Jaanus Ojamets.

"Kõige rohkem tekitas segadust see, et kui mingi uus teema oli, siis see õige inimene sealt suurest ametist üles leida. Samas olid ka need kinnitusringid sealt ameti poole pealt - kui midagi oli vaja, siis tuli ka teiste osakondade käest seal kinnitusi saada," rääkis Ojamets.

Transpordiametit kokku panema hakanud Kaido Padarit hoiatasid nii selle alla kokku pandud ametite juhid, valdkondades tegutsevad ettevõtted kui teiste riikide ametite juhidki, et protsessipõhine lähenemine oleks viga, kuid see teda ei peatanud.

Üks hoiatajatest oli toonane maanteeameti juht, mullu sügisest transpordiameti juhiks valitud Priit Sauk.

"Ka Põhjamaad – Soome, Taani – kui nad kunagi ühendasid transpordivaldkonnad ühte riigiametisse, tegid samasuguse protsessi- ja teenusepõhise juhtimismudeli. Läks aastat kaks ja kolm, ja nad keerasid tagasi. See oli nende soovitus, et ärge Eestis nii tehke," meenutab Sauk. "Ma tegelikult ütlesin Padarile, et palun väldime seda Põhjamaades tehtut. Aga see läks teistmoodi."

Ettekirjutused Euroopa Komisjonist

Ka lennundussektor hoiatas selle sammu eest.

"Selleks hetkeks, kui Eesti sama asja hakkas tegema, mida Soome aastaid varem tegi, oli Soome juba osakonnad jälle lahku löönud. Kõik meie Soome kolleegid raputasid pead – ei saanud üldse aru, miks see vajalik on," meenutas Jaanus Ojamets, kes toona töötas ise veel lennuametis.

"Aga transpordiameti struktuur läks läks samamoodi segaseks – keegi ei teadnud, mille eest vastutab ja kuhu pöörduda," ütleb Ojamets.

Seega ei teadnud Padar mitte üksnes oma ametist lahkumise, vaid juba ametisse astumise ajaks, et ta hakkab ellu viima mudelit, mis võib mitte töötada.

Kui transpordiamet juba käivitunud oli, sekkus ka Euroopa lennuohutusamet (EASA), kellel ootamatult polnud enam vastas üht lennundusvaldkonnast teadlikku ja selle eest vastutavat juhti.

"Kui nüüd pandi see transpordiamet ühtekokku, siis peadirektor näiteks ei omanud kogu seda teadmist ja tal ei olnud ka seda kvalifikatsiooni, mida see lennunduspool Euroopa lennunduse vaatest oleks pidanud omama," selgitas NyxAir'i juht Jaanus Ojamets. "Siis, kui see [transpordiameti] kokkupanemine käis, siis oli see väga kõvasti üleval, et kuidas EASA poolt vaadates need nõuded saavad täidetud."

Eesti sai Euroopa Komisjonilt koguni ettekirjutusi, mis ähvardasid transpordiameti lennuohutuse eest vastutaja rollist sootuks ilma jätta.

"Vastutus- ja käsuahel ohutustöö korralduse vaates ei olnud üheselt mõistetav ja arusaadav. Pigem pooldatakse [Euroopa lennuohutusametis], et lennundusvaldkonna juht, direktor on vastutav kogu lennundustemaatika eest. Meil oli see tegevus killustatud kolme või isegi ca nelja erineva teenistuse vahel ja neid inimesi, kes laua taga pidid olema, seda teemat teadma, oli liiga palju," avas Priit Sauk ettekirjutuste tausta.

See kõik võis saada Padari kiire lahkumise tegelikuks põhjuseks. Avalikult keegi midagi selle kohta ei ütle.

Veerand töötajaist on vahetunud

Segase struktuuri ja laiali määritud vastutusega asutusest hakkasid inimesed lahkuma hulgakaupa. Iseäranis panid lahkumisavaldusi lauale erinevate struktuuriüksuste juhid. Sauk tõdes, et lühikese ajaga kaotas transpordiamet 1,5 juhtimistasandi jagu inimesi.

"Viimase kahe aasta jooksul on vahetunud umbes 25 protsenti meie meeskonnast. Seda on päris palju," ütles ta.

Sügisel, kui Sauk konkursiga transpordiameti juhiks sai, korraldas ta esmalt rahuloluküsitluse.

"Inimesed kirjutasid mulle 250 lehekülge lahtisi kommentaare, mis nad arvavad, mis on meie organisatsioonis halvasti või mida saaks paremini. See oli tõsine signaal meile ja tegime ühised otsused aasta algul, et mõistlik on valdkondlikule juhtimisele tagasi minna," ütles Sauk.

Seega võtab Sauk ameti taas pulkadeks lahti ja paneb valdkondade kaupa uuesti kokku. Ettevõtted on selle otsusega rahul.

"Muidugi kahju, et see juhtub alles kolmandal aastal pärast selle ameti moodustamist," tõdes Trev-2 juht Sven Pertens.

Ministeerium, kes ametid kaks aastat tagasi ühendada otsustas, leiab, et see oli õige.

"Ameti kokkupanemine ei olnud viga, küsimus oli juhtimise loogikas. Tõsi, eelmine transpordiameti juht nägi, et parim lahendus töö korraldamiseks on protsessipõhine juhtimine, tänane juhtkond näeb, et see on valdkonnapõhine juhtimine," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi valdkonna asekantsler Sander Salmu.

Priit Sauk keerab laeva tagasi 1. maist, mil ametis hakkab kehtima uus struktuur. Kahele põhiüksusele kolmest on juhid juba leitud, kolmanda konkurss ebaõnnestus ja minnakse uuele ringile.

Lennundusteenistuse direktorina asub ametisse Üllar Salumäe, kes on pikaajaline Lennuliiklusteeninduse juhatuse liige.

Merendusteenistuse direktorina asub tööle Kristjan Truu, kes töötab praegu transpordiameti laevanduse ohutuse ja järelevalve osakonna juhatajana.

Teehoiu teenistuse direktori konkurss, mis luhtus, kuulutatakse uuesti välja maikuus. Seni asub kohusetäitjana ajutiselt ametisse transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksuse juhataja Viktor Kisseljov.

Padar: see on väga ebaõiglane

Kaido Padar ütles ERR-ile antud pikemas kommentaaris, et tema pihta visatud süüdistused on väga ebaõiglased ning kutsus üles Priit Sauki olema aus.

"See on väga ebaõiglane, mis seal on. Ja mina ütlen, et kindlasti ühe ameti juhi rolli juurde ei tohi käia valetamine. Seda ei tohi olla. Ma olen väga suur Eesti riigi fänn, ma olen väga palju Eesti riigile teinud erinevaid projekte. See on väga ebaõiglane. Ei tohi valetada. Faktides tuleb alati täpne olla," rääkis Padar.

Padar tõi välja punktid, milles teda alusetult süüdistatud on. "Punkt üks on see, et minu ajal ei tulnud EASA audititest mitte kuidagi välja, et see struktuur ei tööta. Mina olen aasta tagasi lahkunud sellest ametist. Punkt kaks on see, et kindlasti see struktuur, mida mina tollel hetkel ehitasin, ei olnud vale, sellepärast et kui mina selle ameti 2021. aasta 1. jaanuaril endale sain, siis kõigile nende kolme ameti inimestele, kes kokku olid tõstetud, olid töökohad tehtud ja seal ei olnud mitte mingit loogikat. Ja selle kokku tõstmise projekti juht oli Priit Sauk ise," rääkis Padar.

"Kolmandaks on see, et kui ma selle ameti juhiks sain, siis ma sain Priit Saukiga kokku ja Priit Sauk põhimõtteliselt ütles mulle otse, et mina võtsin tema töökoha ära. Aga mina kandideerisin sinna, läbisin neli vooru ja mina ei ole ju mitte kellegi kohta kuskilt ära võtnud," lisas Padar ja märkis, et vastupidiselt Sauki juhtimisele toimusid tema ajal ametikohtadele avatud konkursid.

"Ja punkt neli. Miks ma lahkusin? Ma olin samal ajal nimetamiskomitee juht, kus mul läks väga palju töötunde nädalas. Isegi võis minna kuus kuni kaheksa tundi nädalas mingite asjade ajamise peale. Pluss ma olin ühe eraettevõttega seotud ja kolme töökoha peal ma lihtsalt tundsin, et ma ei jõua enam. See ei olnud kuidagi seotud sellega, et ma ei oleks saanud hakkama. Väga paljud kõrged majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametnikud käisid mind veenmas, et ma ära ei läheks. Ja ka teiste suurte ametite juhid ütlesid, et minusuguseid inimesi on vaja Eesti riigile," lausus Padar.