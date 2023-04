Tartu südalinnas põleb restoranihoone

Tartu kesklinnas põleb hoone, milles tegutseb restoran ja milles on ruumid ka Tartu linnaraamatukogul.

Päästeamet sai teate tulekahjust kell 20.09.

Lõuna päästekeskuse valvepressiesindaja Henrik Veenpere kirjeldas ERR-ile, et tulekahju on Kompanii 10 majas.

"Maja katusel on leegid, mida praegu üritatakse kontrolli alla saada. Praegu ei ole teada, mis seal täpsemalt juhtus või kust tuli alguse sai," rääkis Veenpere.

Pressiesindaja sõnul on tegemist 3. astme väljakutsega ja kohal on kolm päästeautot, redelauto, juhtimisauto, kiirabi ja politsei.

Veenpere ütles, et praegu ei ole teavet kannatanute kohta.

Politsei palub liiklejatel Tartu südalinnas Kompanii ja Gildi tänavat vältida, sest need on täiesti suletud. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Barbara Lichtfeldt ütles, et Laial ja Munga tänaval suunab politsei liiklust, Vabaduse puiesteel liiklejad suunatakse aga Narva maanteele. Politsei palub kohapeal jälgida politseinike juhtnööre.

Pressiesindaja sõnul on kohapeal vähemalt viis patrulli.

Kompanii 10 keldrikorrusel tegutseb restoran La Dolce Vita. Maja teisel korrusel asuvad Tartu linnaraamatukogu direktori, administratsiooni ja komplekteerimise ruumid. Linnaraamatukogu osakonnajuhataja Linda Jahilo ütles ERR-ile, et nii hilja õhtul ei tohiks aga majas enam keegi tööl olla. Ta lisas, et katusekorrusel raamatukogu ruume ei ole.