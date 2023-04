Levits ERR-ile: väikeriikidena peaksime tegema otsuseid kiiresti

"Elanike arvu põhjal pole me just suur riik. See tähendab, et suudame kiiresti

ja paindlikult vastu võtta otsuseid. Suurtes riikides on see palju raskem. Seda eelist me küll kasutame, kuid soovin, et kasutaksime seda veel paremini kui seni," ütles Levits "Aktuaalsele kaamerale"



President Egils Levits on toonud Eestit mitut puhku Lätile eeskujuks. Aga eestlastel oleks samuti Lätilt palju õppida, ehkki meil ei taheta seda teinekord tunnistada.



"Eesti e-tervise süsteem on parem kui meie oma. Meie valitsus püüab seda paremaks muuta ja üks võimalus seda teha oleks võtta eeskuju või teha koostööd Eesti e-tervise valdkonnas. Siin on eestlased meist ees," sõnas Levits.

Riigikeele kasutamises on aga Levitsi sõnul Läti edukam. "On väga tähtis, et meil kõigil oleks Lätis üks keel, mida räägivad kõik riigi elanikud - nii põhirahvuse esindajad kui ka kõik teised. See loob eelduse meil omavahel suhelda. Mitte nii, et oleme igaüks suletud oma keelekeskkonda. Räägime kõik koos läti keelt," lausus Levits.

Presidendivalimiste päev seimis on 31. mail. 51 hääle saamine ei pruugi hõlpsalt õnnestuda, sest koalitsiooni osapooled toetavad eri kandidaate. Levitsi kandidatuuri esitas Rahvuslaste Ühendus ja ka peaminister Krišjanis Karinši Uus Ühtsus toetab teda. Kuid Ühinenud Nimekiri eelistab oma asutajat, ettevõtja Uldis Pilensit. Opositsioonile viidates on aga Levits mitu korda öelnud, et ta ei soovi enda tagasivalimist venemeelsete saadikute häältega.

"Mu peamised töövaldkonnad ka järgneval neljal aastal võiks olla riigi julgeolek ja Läti huvide esindamine välismaal. See on väga-väga tähtis eriti praegu, mil Euroopas käib sõda. Seda olen püüdnud seni teha väga aktiivselt. Ja loomulikult, nagu eespool rääkisime - läti keel ja lätimeelsus on samuti minu jaoks tähtis töösuund. Globaliseeruvas maailmas suudame pikalt kesta ainult lätlastena, kel on tugev identiteet," rääkis Levits.