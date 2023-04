Oluline reedel, 21. aprillil kell 7.38:

- Ukraina õhutõrje tulistas Kiievi lähistel alla kaheksa Vene drooni;

- Venemaa ründelennuk pommitas Belgorodi;

- Ukraina on Bahmutis pidanud korduvalt laskemoona puuduse tõttu taanduma;

- Grupp vabariiklasi Kongressis tahab lõpetada Ukraina tingimusteta abistamise;

- Biden ja Macron arutasid Ukrainas toimuvat.

Ukraina õhutõrje tulistas Kiievi lähistel alla kaheksa Vene drooni

Kiievi linna sõjalise administratsiooni juht Serhi Popko teatas, et Venemaa ründas Ukraina pealinna droonidega põhjasuunast. Viimati toimus selline rünnak 25 päeva tagasi.

Esialgsetel andmetel on Venemaa saanud endale droonirünnakute tegemiseks uusi Iraani päritolu Shahed droone. Ukraina õhutõrje tuvastas ja tulistas alla kaheksa sihtmärki õhus. Esialgsetel andmetel keegi viga ei saanud ning rünnak ei tekitanud ka suuremat kahju.

Kogu Ukrainas oli öösel õhuhäire. Lisaks oli öösel kuulda plahvatusi Harkivis linnast eemal, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa ründelennuk pommitas Belgorodi

Vene riiklik uudisteagentuur TASS teatas, et Vene ründelennuk Su-34 pommitas neljapäeval kogemata Belgorodi linna. Venemaa rünnakus Venemaale sai kaks naist viga. Samuti said kahjustada hooned ning Belgorodi oblasti kuberneri Vjatšeslav Gladkovi teatel on nüüd linna peatänaval suur 20 meetrit lai kraater. Belgorod asub Ukraina piirist 40 kilomeetri kaugusel.

Ukraina on Bahmutis pidanud korduvalt laskemoona puuduse tõttu taanduma

Ukraina Bahmuti kaitse eest vastutav kolonel Pavlo Palisa ütles The Washington Postile, et Ukraina väed on pidanud Bahmutis korduvalt laskemoona puuduse tõttu oma positsioonidelt taanduma. Palisa tunnistas, et kuna Ukrainal pole Bahmuti lahinguteks piisavalt laskemoona, siis makstakse sõdurite eluga. Pavlo Palisa võttis Bahmuti kaitsmise juhtimise üle jaanuari keskel ning tema sõnul kinnitasid teised ohvitserid tollal talle, et linn püsib võib-olla veel kaks-kolm nädalat.

Lekkinud USA dokumendi kohaselt hindas USA jaanuaris, et Ukraina väed olid Bahmutis ümberpiiramise ohus ning ameeriklased soovitasid Ukrainal kuu jooksul linnast taanduda. Ukraina on samas pidanud Bahmutis sõdimist tähtsaks, kuna nii on võimalik hoida ülal moraali riigi sees ja Venemaale ei ole antud võimalust kiidelda võiduga.

Pavlo Palisa selgitas The Washington Postile, et kui Vene väed tungisid läbi Bahmuti linna perimeetri, siis taandusid Ukraina sõdurid eluhoonetesse ning muutsid elamud tankivastasteks positsioonideks. Nii ukrainlased kui venelased kasutasid Bahmutis teineteise vastu luuredroone ning navigatsioonisignaalide tõkestamist. Palisa sõnul kasutavad Vene väed GPS-signaali tõkestamist väga edukalt. Palisa sõnul on ukrainlased venelaste eeskujul võtnud kasutusele ka eritehnika, mis maskeerib droonioperaatori asukoha.

Lekkinud USA dokumendi kohaselt on Vene vägede võitlusmoraal Bahmutis madal. Üks The Washington Postiga suhelnud sõdur hindas, et kui vaadata võitlust Bahmutis strateegilisest vaatest, siis on Bahmuti lahingute tõttu kinni hoitud suurel arvul Vene sõdureid, kes ei saa mujale rindejoonest minna.

Grupp vabariiklasi Kongressis tahab lõpetada Ukraina tingimusteta abistamise

19 vabariiklaste seadusandjat saatsid Bidenile ühiskirja, milles nõuavad Ukrainale piiramata abi saatmise lõpetamist. Kirjas on toodud esile seadusandjate mure, kuna nende sõnul võib USA antud abi trajektoor viia suurema eskalatsioonini ning sel puudub vajalik strateegiline selgus, teatas The Hill. Päev varem teatas USA kaitseministeerium uuest sõjalise abi paketist Ukrainale.

Ühiskirjas rõhutatakse, et sellele allakirjutanud on vastu edasisele Ukraina abistamisele kui see ei ole seotud kindla diplomaatilise strateegiaga, mille eesmärgiks on sõja kiire lõpule viimine. Seadusandjad tahtsid samuti, et Biden võtaks rohkem prioriteediks diplomaatia.

USA on alates eelmise aasta täieulatuslikust Vene invasioonist andnud Ukrainale rohkem kui 35 miljardi dollari ulatuses julgeolekuabi, meenutas The Kyiv Independent.

Hiljutise Axios/Ipsos Two Americas Index küsitlusuuring tuvastas, et vabariiklaste seas on toetus Ukraina abistamisele madalam kui keskmiselt USA täisealiste elanike seas. Kui 59 protsenti ameeriklastest toetab USA relvaabi Ukrainale, siis vabariiklastest toetab seda 42 protsenti, demokraatidest samas 79 protsenti, teatas The Hill.

Biden ja Macron arutasid Ukrainas toimuvat

USA president Joe Biden ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron arutasid neljapäeval Ukrainas toimuvat, teatas Valge Maja. Valge Maja teatel kinnitasid mõlema riigipeas kindlat toetust Ukrainale võitluses Vene agressiooni vastu. Samuti vesteldi hiljutisest Macroni Hiina visiidist

Elysee palee teates oli lisaks kirjas: "Hiinal on keskpikas plaanis oma roll mängida aitamaks konflikti lõpetada ÜRO harta eesmärkide ja printsiipide kohaselt". Kaks riigipead olevat leppinud kokku, et Hiina võimudega on oluline ka edaspidi suhelda.

Bloomberg kirjutas hiljuti, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron tahab Hiina abiga ärgitada Venemaad ja Ukrainat rahukõnelustele. Macroni algatust kritiseeris Eestis Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, kuna Hiina on näidanud oma tegevuses toetust eelkõige Venemaale.

Austria on külmutanud kahe miljardi jagu Vene varasid

Austria rahandusminister Magnus Brunner kinnitas Twitteris, et Austria on külmutanud kahe miljardi euro väärtuses Venemaaga seotud finantsvarasid. Minister kinnitas, et Austria toetab lääneriikide sanktsioone agressori vastu.