Voog: Reformierakonna toetus võib langeda 20 protsendile

Saatejuht Urmet Kook märkis, et Reformierakonna toetuse languse juures ei ole nende koalitsioonipartnerite Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus pihta saanud.

Voogi sõnul on Reformierakonda koalitsioonipartneritest kõige rohkem süüdistatud maksutõusudes ja teised pole selles teemas nii keskmes olnud. "Teiste puhul on välja toodud, et nad on rääkinud maksutõusudest enne valimisi," rääkis ta. Samuti on Reformierakonna puhul kõige suurem vahe valijate ootuste ja tegelikkuse vahel.

"Reformierakond kaotas juhuslikumat laadi toetajat, kes toetab neid, kes on võimul või tähelepanu keskmes," sõnas Voog.

Erakonna püsivalijat maksutõusude teema aga ilmselt mõjutanud ei ole. "Reformierakonna toetus on olnud 20 protsendi lähedal või alla selle, viimati eelmise aasta alguses. Kui vaadata valimistejärgseid perioode, siis 2015. aasta aprillis toetus kukkus alla 20 protsendi, aga see taastus," ütles Voog.

Reformierakonna reiting sõltub Voogi sõnul palju riigi majanduslikust olukorrast ning kui inimestel läheb hästi ja ostujõud kasvab, on nende toetus heas positsioonis. Kui majanduses läheb aga kehvasti, siis toetus kannatab, sest erakonda peetakse majandusteemades kompetentseks ja seejuures ka majandusolukorra eest vastutavaks.

Kook märkis, et peaministripartei saab sellistest otsustest alati kõige rohkem pihta. Reformierakonna eestvedamisel on varem ka tulumaksumäära langetatud, samas oli erakond ka see, kes 2009. aastal käibemaksu tõstis. Voog märkis, et ka siis erakonna toetus kukkus järsult. Pikalt ta toetuse langust aga ei ennusta. "Kvartal või kuus kuud maksimaalselt. Sõltub, kuidas majanduses edasi hakkab minema," ütles Voog.

Kook märkis, et maksumuudatused ei jõustu lähiajal ning teine toetuse languse laine võib jõuda kätte siis, kui uued maksumäärad reaalselt jõustuvad.

Saatejuht Indrek Kiisler märkis, et alates aasta algusest on Ukraina sõjaga seostuvad poliitilised teemad langenud veidi enam tagaplaanile ning inimeste tähelepanu on liikunud rohkem toimetulekule.

Maksuarutelu liigub üle abieluvõrdsusele

Uus koalitsioon soovib ka juba tänavu kehtestada abieluvõrdsuse, mis võib samuti erakondade toetust mõjutada. Kiisleri hinnangul võib selle ümber tekkiv debatt juhtida tähelepanu eemale maksutõusudest.

Voogi sõnul toetavad sotsiaaldemokraate ja Eesti 200 pigem noored, kelle jaoks abieluvõrdsus pole polariseeriv teema. Reformierakonna taga on aga ka vanemaealised, kelle hoiakud on palju konservatiivsemad. "Kui mingi kaotus selles tuleb, siis pigem mõjub just Reformierakonna reitingule vanemaealiste toetajate osas," ütles ta.

Et Reformierakonna toetus langeks aga alla 18 protsendi, peab Voogi sõnul juhtuma midagi väga suurt. Toetuse langus 20 protsendile on aga tõenäoline. "Sõltub sellest, mis meedia fookuses saab olema. Kui maksutõusust enam ei räägita ja tuleb abieluvõrdsuse temaatika, siis see võib ka jätkata langust."

Kook ütles, et inimesi kõnetab tulu- ja käibemaksu tõstmisest enam just automaks, mille kehtestamiseks ei ole selget valemit välja toodud. See võib samuti avaldada mõju erakondade toetusele.

Voog märkis, et Reformierakonna toetus on maapiirkondades ja Lõuna-Eestis nõrk olnud ning just selle arvelt saab oma toetust kasvatada EKRE. Keskerakond on samal ajal selgelt lõhki ja oleneb, kuidas praegune patiseis laheneb. "Kui see tekitab jätkuvalt intriige ja meedia peegeldab vastuolusid, siis ma ei usu, et nad sealt võidavad," ütles ta.

Keskerakonna venekeelne valija on endiselt segaduses ning nende seas ka märkimisväärse toetuse kasv võiks anda erakonna toetusele juurde maksimaalselt neli-viis protsendipunkti. Savisaare juhtimise ajal toetasid erakonda vanemaealised ning just nende arvelt saaks rohkem kasvada kui venekeelse valija arvelt. Keskerakonna peamine konkurent vanemale valijale on, eriti meeste hulgas, on EKRE.

Parempoolsete toetus kerkis peale valimisi seni kõrgeimale tasemele. Voogi sõnul pakuvad Parempoolsed alternatiivi Reformierakonnale. "Kui nad suudavad end hoida meedia fookuses, näidata, et nad tegutsevad ja on olemas. Kui Reformierakonna reiting jätkab langust, siis need, kes sealt lahkuvad, otsivad alternatiivi," ütles ta.

Kook märkis, et Eesti 200 uudsus on järgmisteks valimisteks kadunud ning nende toetust hakkab mõjutama ka valitsusvastutuse kandmine, mis seni pole mõju avaldanud.

Isamaa pole valimistel kaotamise järel kaalunud erakonnas muudatuste tegemist ja juhi vahetamist, mis tavaliselt aitab erakondi kuvandi värskendamisel, ütles Voog.

"Kui Isamaa jätkab lihtsalt jätkab nii nagu ta on, siis ta lihtsalt sõltub teistest. Kui teised tugevnevad, võetakse temalt, kuna ta ei ole enam nii atraktiivne, vaid passiivne alternatiiv, kui teistel läheb halvasti, siis valitakse neid," sõnas Voog.