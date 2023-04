Tartu südalinna hoone põlengu asjaolud selguvad kriminaalmenetluses

Lõuna päästekeskuse teatel vaatasid reedel esmalt sündmuskoha üle päästekeskuse menetlejad ja et tegu oli väga ulatuslikku varakahju tekitanud põlenguga, võttis uurimise üle politsei. Alustatud on kriminaalmenetlust.

Kompanii 10 maja on muinsuskaitse all.

Päästeameti kinnitusel lõplikud kahjud alles selguvad.

"Katus on muidugi väga tõsiselt kannatada saanud, katusekorruse alused ruumid – sealt allapoole õnnestus tuli takistada. Veekahjustus ruumidel paraku siiski on, seal olid ka raamatukogu ruumid. Sadakond raamatut ja arvutitehnika sai kannatada. Ühe ettevõtte ruumid olid seal, aga need kahjud selguvad," rääkis lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik.