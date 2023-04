Nädalavahetusel on ilus kevadilm

Laupäeva öö tuleb Lääne-Eestis vähese ja Ida-Eestis vahelduva pilvisusega. Kohati on ka udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning õhutemperatuur jääb vahemikku 0 kuni +5, Raplamaal võib langeda ka pisut alla nulli.

Hommikul on Lääne-Eestis selge, Ida-Eestis pilvisem, kuid sajuta. Mõnel pool, kuid eelkõige just Lääne-Eestis on ka udu. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 1 kuni 6 meetrit sekundis ning termomeeter näitab 4 kuni 8 kraadi.

Päev tuleb kõikjal sajuta. Lääne-Eestis on jätkuvalt päikesepaisteline, Ida-Eestis pisut pilvisem. Läänekaare tuul puhub 3 kuni 9 meetrit sekundis ning õhusooja on 13 kuni 18 kraadi. Tuulele avatud rannikul jääb termomeetrinäit 5 kuni 8 kraadi juurde.

Ka pühapäev ning uue nädala algus toovad kaasa soojad ilmad, kuid esmaspäevast alates sajab mitmel pool hoovihma. Järgnevate päevade temperatuurivahemik jääb öisel ajal 0 ja 11 kraadi vahele, päeval tõuseb maksimaalselt 20 kraadini. Kolmapäevast läheb õhk aga taas mõne kraadi jahedamaks.