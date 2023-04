USA ülemkohus lubas kasutada raseduse katkestamise tablette

Texase osariigi kohus otsustas hiljuti, et abordi-tabletti ei tohi enam kasutada, kuna USA ravimiamet on selle heaks kiitnud valedel alustel.

Ameerika Ühendriikides on abordiõiguse üle ägedalt vaieldud ja mitmes osariigis on raseduse katkestamisele seatud ranged piirangud. Ülemkohtu otsus on võit president Joe Bideni administratsioonile, mis pooldab abordi-õigust.

Ülemkohtu otsus on siiski ajutine ning tablettide Mifepristone kasutamise õigus võidakse siiski tühistada, kuna nende suhtes on pooleli veel mitmeid kohtuasju.

Ülemkohtu kaks konservatiivset kohtunikku esitasid avalikult oma eriarvamuse otsuse suhtes.

Tegemist on kõige märgilisema aborte puudutava otsusega Ameerika Ühendriikdies pärast seda, kui ülemkohus pisut vähem kui aasta tagasi tühistas põhiseadusliku õiguse aborti teha.

Mifepristone'i kasutatakse USA-s rohkem kui pooltel meditsiinilise abordi juhtumitel.

USA toidu- ja ravimiamet andis sellele oma heakskiidu 2000. aastal.