Paides süüdatud jürituli saadeti mootorratastel üle maa

Pühapäeval on jüripäev, mis märgib meie rahvakalendris kevadtööde algust. Jüripäeva eel tehakse jürituld, millega viimasel sajandil on meenutatud ka jüripäeva ülestõusu. Tänavu möödub 680 aastat eestlaste ülestõusust Taani ja Liivi ordu ülemvõimu vastu.

Laupäeva õhtupoolikul süütas Türi motoklubi Alempois president Martin Kruus Paide Vallimäel jürilõkke, millest omakorda läideti tõrvikud, mis kanti kestva vabaduse sümbolina sadakonna mootoratturi poolt laiali üle Eesti.

"Paidel justkui ongi see kohustus tähistada jüriööd. Sest just siin 1343. aastal hukati eestlaste juhid, neli kuningat. Ja seda me siin teeme ja saadamegi Jüriöö märgutule üle kogu Eesti. Kaugemad sihtpunktid tooksin välja – Narva, Haapsalu, edasi Saaremaale, Lõuna-Eestisse, Põlva-Võru-Valga, Viljandisse, Pärnusse ja loomulikult ka Tallinna. Tallinnas jõuab tuli riigikogu juurde Toompeale, kus tähistatakse ka Asutava Kogu kokkutulemise aastapäeva," rääkis korraldaja Liis Õunapuu.