Pühapäeval tõuseb õhutemperatuur 20 kraadi lähedale

Öö vastu pühapäeva on Eestis selge või vähese pilvisusega. Kohati on udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1 kuni 6, rannikul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi, rannikul on sooja kuni 8 kraadi.

Hommik on päikesepaisteline. Puhub lõunakaare tuul 1 kuni 6, rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb +4 kuni +10 kraadini.

Päeva peale lisandub pilvi, aga ilm püsib sajuta. Tuul puhub lõunakaarest 3 kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb 14 kuni 19, tuulele avatud rannikul 7 kuni 10 kraadi.

Esmaspäeval liiguvad üle Lääne- ja Põhja-Eesti vihmahood. Ida- ja Lõuna-Eesti püsib kuiv. Öösel on sooja 5 kuni 11, päeval Lääne-Eestis 8 kuni 14, ida pool 14 kuni 20 kraadi.

Teisipäeva ööks vihmahood lahkuvad, päeval jõuavad merelt Lääne- ja Kesk-Eestisse järgmised. Öösel on sooja 5 kuni 10, päeval saartel 9 kuni 15, mandril 13 kuni 19 kraadi.

Kolmapäeval levib üle maa läänest itta tihedam vihmasadu, mille järel õhk jaheneb tuntavalt. Sooja on 4 kuni 9 kraadi, Eesti idaservas jõuab õhutemperatuur ennelõunal veel tõusta 15 kraadi ümbrusesse.

Neljapäeval võib vihmaga koos ka lörtsi tulla. Õhk jahtub hommikuks kohati 0 kraadini, päevamaksimumid enam eriti üle 10 kraadi ei trügi.