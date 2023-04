Vene väed korraldasid Harkivile õhurünnaku

Oluline pühapäeval, 23. aprillil kell 7.07:

- Vene väed ründasid Harkivit

- Mõkolajivi oblastis sai miiniplahvatuses viga kaks inimest

- Venemaa ründas Sumõ oblastis viit piirkonda

Vene väed ründasid Harkivit

Vene väed ründasid laupäeva õhtul Harkivit ja Harkivi oblastit maa-õhk-rakettidega S-300.

"Harkiv on tule all!" hoiatas linnapea Igor Terehov.

Rünnaku alla sattusid nii linn kui ka lähipiirkonnad. Kogu kahju ja inimohvreid alles hinnatakse. Venemaa rünnakud põhjustasid tulekahju ka ühes linna tsiviilinfrastruktuuriobjektis.

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi hinnangul on Ukraina väed kindlustanud oma positsioonid Hersoni oblastis, Dnepri idakaldal, aga mitte sellises ulatuses, nagu plaanis oli.

Vene sõjablogijate andmetel on Ukraina üksused loonud kindlad varustusteed ja korraldavad regulaarselt rünnakuid, mis viitab sellele, et Vene jõududel ei ole piirkonna üle kontrolli.

Mõkolajivi oblastis sai miiniplahvatuses viga kaks inimest

Mõkolaivi oblastis Snihurivkas sai kaks inimest miiniplahvatuses viga. Õnnetus juhtus endise mineraalveetehase lähedal. Üks vigastatu viidi kohalikku haiglasse.

Kukhta hoiatas elanikke maamiiniohu eest ja lisas, et see on endiselt üks enim mineeritud ja lõhkekehadega saastatumaid piirkondi.

Vene väed okupeerisid Snihurivka – raudteesõlme, mis asub Inhuletsi jõe läänekaldal ja on Hersoni põhjaväravaks – 19. märtsil 2022. Seitse kuud hiljem, novembri alguses lahkusid venelased linnast ning 10. novembril vabastas Ukraina 131. luurepataljon linna.

Alates sõja algusest on Ukrainas sealse kaitseministeeriumi andmetel miiniplahvatustes hukkunud vähemalt 124 inimest, sealhulgas kuus last. Vigastada on saanud on 286 inimest.

Venemaa ründas Sumõ oblastis viit piirkonda

Vene väed ründasid Sumõ oblastis viit piirkonda miinipildujate ja suurtükitulega, rünnaku tagajärjel süttis kohalik maisipõld.

Hukkunutest pole infot ja kohaliku sõjaväeadministratsiooni teatel ei täheldatud piiri taga ühtki Vene vägede üksust.

Sumõ oblast asub Ukraina kirdepiiril ja on olnud igapäevane Vene mürskude ja rünnakute sihtmärk alates möödunud aasta aprillist, kui osa sellest Vene vägede käest vabastati.