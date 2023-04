Pärnus toimus pärast mitmeaastast pausi taas suvetegevuste mess

Mess annab ülevaate aladest, millega Pärnus tegeletakse ja nende rohkus on paljudele üllatus. Valikut on, aga tihtipeale ei osata neid asju õigest kohast otsida ja nii jääbki mulje, et tegeleda pole millegagi.

Piret Hallik-Sass hakkaski just sellepärast sellist messi korraldama. Külastajaid oli tänavusel messil palju.

"Mess sai alguse ju sellest, et neid tegevusi ei leita üles. Selle tõttu siia on kokku toodud ühelt poolt kõik tegevuste pakkujad ja teiselt poolt nii lapsed kui ka lapsevanemad," rääkis Hallik-Sass.

Näiteks võib minna Pärnu jahtklubi purjespordikooli, mida tutvustab jääpurjetamise maailmameister Lisbeth Taggu. "Purjetamine on väga tore, saab suvel palju aega väljas veeta, värskes õhus. Väga tore spordiala," ütles Taggu.

Vudila mängumaa asub Tartumaal, aga on Pärnus messil juba mitu korda käinud. "Sel aastal me oleme esimest korda lastelaagritega. Eks me seda (kas messil käimisest kasu on) saame hinnata suvel," ütles Vudila tegevjuht Piret Kaljagin.

Politseimuuseum asub Rakveres ja pärnakatele tuleb seda samuti tutvustada. "Politseimuuseum on käinud, ma arvan, kolm või neli korda siin messil. Ja me oleme tänu sellele messile käinud Pärnu koolides väljasõitudel," rääkis politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa.

Audru suvekoolis saab muu hulgas valida läti või liivi keele teema. Liivi keelt õpetab liivlane, Lauri Tolmats aga õpetab läti keelt.

"Mul on selline huvitav asi, et ma tegin 7. klassis uurimistöö, mille abil ma tõlkisin materjale vanast läti keelest eesti keelde. Selle abil sain huvitava keeleoskuse endale," selgitas Tolmats.