Ilm läheb sajuseks ja jahedamaks

Esmaspäeva öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ning saartele jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Tuul puhub lõunakaarest 4 kuni 10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6 kuni 10 kraadi.

Hommikul on Lääne-Eesti kohal vihmapilvede vöönd. Ida pool on selgem ja sajuta. Tuul on hommikuks pisut nõrgenenud, kuid puhub jätkuvalt lõunakaarest 3 kuni 9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Termomeetrinäit ulatub 8 kraadist 12 kraadini.

Päev tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool sajab hoovihma. Kagu-Eestis on siiski vihmatõenäosus madal. Tuul puhub lõunakaarest, saartel ja põhjarannikul ka läänekaarest 3 kuni 11, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb ning pöördub idakaarde. Õhtul puhub aga muutliku suunaga tuul kiirusega 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhusooja on Lääne-Eestis 10 kuni 15, Ida-Eestis 15 kuni 20 kraadi. Hoolimata hoovihmast on tuleoht endiselt väga suur.

Kogu järgneva nädala ühine nimetaja on vihm, kuid kui nädala alguses langeb see suviselt sooja ilma saateks, siis iga päevaga hakkab temperatuur allapoole langema, nii et reedel on taas öisel ajal kohati võimalikud miinuskraadid . Päevane temperatuurimaksimum jääb 12 kraadi juurde. Lisaks sellele võib alates reedest paiguti langeda vihma hulka ka lörtsi ning jahedust jagub ka nädalavahetusse.