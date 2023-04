Oluline esmaspäeval, 25. aprillil kell 6.31:

- Venemaa: Sevastopolis tõrjuti Ukraina droonirünnak;

- Wagneri asutaja sõnul ei võta nad enam sõjavange ning kõik Ukraina sõdurid lastakse maha;

- Zelenski: Bahmuti langedes oleks Kramatorsk ja Slovjansk ohus;

- Saksa erukindral, endine NATO Kosovo vägede (KFOR) ülem kutsub üles andma Ukrainale lääne hävitajaid.

Venemaa: Sevastopolis tõrjuti Ukraina droonirünnak

Vene võimude kinnitusel ründas Ukraina droonidega Sevastopoli linnas asuvaid sihtmärke. Sevastopol asub okupeeritud Krimmi poolsaare lõunaosas ning see on Venemaa Musta mere laevastiku kodusadam. Sevastopoli linna kuberneri Mihhail Razovžaevi sõnul tõrjus Vene õhutõrje Ukraina rünnaku, vahendas Vene Interfax. Kuberneri väitel hävitasid Vene relvajõud ühe drooni ning teine plahvatas ise, vahendas Kriminform.

Ukraina pole rünnakut kommenteerinud ning tavaliselt ei kommenteeri Ukraina võimud otse ei Krimmis ega Vene Föderatsiooni pinnal toimuvaid rünnakuid. Nii Venemaa kui Ukraina rindeteateid ei ole võimalik sõltumatult kinnitada.

The Kyiv Independent meenutas, et viimati oli plahvatusi Sevastopolis kuulda 17. veebruaril. Tollal tulistati üks Ukraina droon Balaklava soojuselektrijaama juures alla.

And one more video from #Sevastopol.



The occupiers write that "the Black Sea Fleet of the RF repels the attack of surface drones on the outer roadstead in Sevastopol"#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/FwegEEtBef — ✙ Albina Fella ✙ (@albafella1) April 24, 2023

Ukraina relvajõud venelastele: ei tasu Krimmi puhkusele minna

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna esindaja Natalija Humenõuk soovitas Ukraina televisioonis Krimmis elavatel ja puhkavatel venelastel õhuhäietega ära harjuda ja valmistuda rünnakute hooajaks, vahendas Ukrainska Pravda.

Prigožin: Wagner ei võta enam sõjavange ning kõik lastakse maha

Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin teatas Telegrami kaudu, et Wagner ei võta enam Ukraina sõdureid sõjavangi, vaid tapab lahinguväljal kõik.

Jevgeni Prigožin kommenteeris pühapäeval ilmunud salvestist, mille kohaselt Ukraina sõdurid otsustasid vangi langenud ja haavata saanud Wagneri võitleja maha lasta. Ukrainska Pravda juhtis tähelepanu, et Ukraina võimud pole salvestist veel kommenteerinud.

Zaporižžja linnas oli öösel plahvatusi kuulda

Lõuna-Ukrainas, Zaporižžja linnas oli Suspilne teatel öösel plahvatusi kuulda. Nii linnas kui ka oblastis kuulutati välja õhuhäire.

Zelenski: Bahmuti langedes oleks Kramatorsk ja Slovjansk ohus

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles intervjuus telekanalile Al Arabiya, et Ukraina ei saa Bahmuti kaitsmisest loobuda, kuna selle langemine võimaldaks Venemaal rünnata Kramatorskit ja Slovjanskit. Sõda Ukraina pinnal kommenteerides ütles Zelenski, et olukord on väljakutsuv, kuid Ukraina võitleb ja muutub tugevamaks. Ukraina presidendi sõnul on nad praegu tugevamad kui aasta tagasi ning Ukrainlasi liidab usk, et iga päev viib neid lähemale võidule.

Volodõmõr Zelenski kinnitas lisaks, et kui Venemaa ei peatu Ukrainas ning see on kõigile selge. "Seega, meie liitlased toetavad meid, sest... see on odav hind maksta, et Venemaa edasi ei läheks," ütles Ukraina president. Zelenski sõnul võitleb Vene president Vladimir Putin enda elu eest, mitte oma riigi eest, vahendas Ukrainska Pravda.

Saksa erukindral kutsub üles andma Ukrainale lääne hävitajaid

Endine NATO vägede ülem Kosovos, erukindral Erhard Bühler, rõhutas, et Ukrainale tuleb anda lääneriikidest pärit hävituslennukeid. Bühleri sõnul sobiks Ukrainale eelkõige USA päritolu F-16 hävituslennukid, kuna neid on maailmas arvukalt ning seega oleks ka lihtne saada varuosi. Samas ütles erukindral, et F-16 lennukid on lihtsalt näide ning ukrainlased tuleb panna olukorda, kus nad suudavad iseenda julgeoleku eest seista, vahendas Bild.

Erhard Bühler süüdistas ka Saksa föderaalvalitsust otsustega venitamises ning seetõttu on Ukrainal puudu nii laskemoona kui ka soomukeid ja tanke. Ukraina ja Saksa meedias juhiti tähelepanu, et Ukraina asevälisminister ja endine suursaadik Saksamaal, Andri Melnõk teatas laupäeval, et Ukraina vajab praegusest 10 korda rohkem abi ning iga riik peaks eraldama ühe protsendi SKP-st Ukraina abistamisele.