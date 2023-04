Riigisekretär: ministeeriumite ümberkorraldamine aitab vältida silostumist

Ümberkorralduste maksumust pole välja arvutatud, Peterkopi sõnul peaks see jääma mõnekümne tuhande, halvemal juhul mõnesaja tuhande euro juurde.

"Muudatusi on vaja, et poliitilisi eesmärke, nagu rohepööre, võitlemine regionaalse ebavõrdsusega, tõhusamalt saavutada," selgitas Peterkop reformi eesmärki. Riigisekretär rõhutas, et rahaline kokkuhoid ei ole praegu selle reformi eesmärk omaette. "Praegu tõstame valdkonnad ümber ja siis iga uus ministeerium vaatab enda sees üle töökorralduse, uue vastutusjaotuse ja uue struktuuri."

Taolised ümberkorraldamised aitaks vältida silostumist ja teeks reageerimise erinevatele prioriteetidele paindlikumaks. Silostumise mõiste selgituseks märkis Peterkop, et meil on praegu ministeeriumid kui silotornid, mis üksteisega väga ei suhtle ja tegelevad kitsalt ühe valdkonnaga. "Ümberkorralduste tulemusel peaks jääma vähemaks sellist klapid peas ühe teema järel jooksmist."

Kõige suuremad ümberkorraldused on tulemas kliimaministri vastutusalas, praeguse käsituse järgi kliimaministeeriumis, ja regionaalministeeriumis. Ministeeriumite ametlikud nimetused selguvad siis, kui vastavad seadused on muudetud, selgitas Peterkop.

Kliimaministeeriumit puudutavalt liigub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist sinna ehitusvaldkond, transpordivaldkond ja energeetika. Regionaalministeeriumisse liigub rahandusministeeriumist kõik, mis kohalikke omavalitsusi ja regionaalpoliitikat puudutab, ning MKM-ist liigub sinna planeeringute ja eluruumi osa.

Riigisekretär lisas, et taolised muudatused tasub ära teha kiiresti, et segaduste aeg oleks lühike.

Muudatusi tehakse mitmes etapis. Peterkop nentis, et üleminek on juba alanud sellega, et peaminister määras möödunud nädalal ministrite vastutusvaldkonnad uue struktuuri järgi. Järgmisena muudetakse ära õigusaktid, kus formaalselt ka ministeeriumid korraldatakse ümber. Siis liiguvad ka inimesed uute ministeeriumite koosseisu ja muutuvad nimed. Mis puudutab ametnike füüsilist paiknemist, siis ka see tuleb järgmises etapis, ütles Peterkop.

Õigusaktid loodetakse ära muuta selle aasta 1. juuliks ja ümberkolimised tuleks uuest aastast ning mõte on ümberkolimised suunata nii, et enamik ministeeriume asuks ministeeriumite ühishoones. "Seal tekib ka koostöö koos olemisest. Et ka kõik uued ministeeriumid koonduks sinna," sõnas Peterkop.

Praeguseks pole prognoositud, kui palju ümberkorraldused maksma lähevad. Ümberkorraldustega kaasnevad kulud ilmnevad töö käigus, aga inimeste üleviimine teistele ametikohtadele mingit tohutut suurt summat kaasa ei too, usub Peterkop.