Lääne lennukite annetamine Ukrainale venib

Kuigi Ukraina piloodid saavad lääneriikides väljaõpet, ei ole näha, et ükski riik oleks valmis veel oma lennukeid loovutama. Tõsisemalt on arutatud nii USA, Suurbritannia, Rootsi kui ka Prantsusmaa toodetud hävitajate annetamist.

Ukrainlastel on lääne lennukeid vaja, sest õhus ei suuda Ukraina õhuväe vanad Venemaal toodetud lennukid uuemate Vene hävitajatega sammu pidada. Ukaina palved said uue hoo selle aasta algul, kui viimaks lepiti kokku lääne tankide annetamises.

Enim küsivad ukrainlased USA-s toodetud lennukeid F-16, mis lendas esimest korda aastal 1974. Sellest ajast on neid hävitajaid toodetud üle 4600, need on seni nii Ameerika kui ka mitme Euroopa riigi relvastuses. F-16-st on väga erinevaid versioone. Vanemaid neist vahetavad mõned õhuväed välja, samas kõige uuemate tootmisega alustas Lockheed Martin USA-s taas mullu suvest. Ettevõte loodab esimesed lennukid valmis saada järgmisel aastal ning toota kolm tükki kuus.

F-16 lennukitega lendab näiteks Holland. Hollandi välisminister ning kaitseminister tõdesid selle aasta jaanuaris, et Ukrainale relvastuse annetamisel ei ole tabusid. Ukraina on ka ametlikult Hollandilt hävitajaid küsinud. Seni pole siiski otsust tehtud.

Veel kasutavad seda tüüpi hävitajaid Euroopas näiteks Taani, Poola, Portugal ja Kreeka. Kuna lennuk on toodetud USA-s, peaks nende annetamiseks nõusoleku andma ka Ameerika Ühendriigid.

Kuigi F-16 toodeti massiliseks kasutuseks, on sellele siiski vaja palju toetust ja heas korras lennuradasid, mida ei pruugi Ukrainas alati leiduda. Sarnane mure on ka Euroopas toodetud lennukitega, mille andmist on arutatud. Näiteks Eurofighter Typhoon, mida kasutavad britid, sakslased, itaallased ning hispaanlased. Typhoon on nelja riigi ühisprojekt.

Briti mõttekoja RUSI teadur Justin Bronk tõdes veebruaris, et kuigi võimalik, oleks Typhoonide annetamine pigem sümboolne samm. Uuemad lennukid on aktiivses kasutuses, need käivad kasvõi Eesti õhuruumi valvamas ning neid ära anda ei saa. Suurbritannial on küll umbes 50 vanemat Typhooni, mis plaanitakse välja vahetada, kuid vanade lennukite hooldus oleks veel keerulisem ning need ei sobi Ukrainlastele sama hästi kui uuemad.

Siis on veel arutatud Prantsuse hävitajaid Mirage 2000. Märtsi lõpus kirjutas Prantsuse ajaleht Le Figaro, et Prantsusmaa koolitab Ukraina piloote Mirage'idega lendama. Prantsuse meedias levis ka kuulujutt, et Prantsusmaa plaanib Araabia Ühendemiraatidelt vanemaid lennukeid tagasi osta, et neid ukrainlastele anda. Selle väite lükkasid prantslased kiiresti tagasi. Ilma oleks raske arvestatav hulk hävitajaid kokku saada.

Veel on räägitud Soome hävitajatest F-18 Hornet, mis on samuti Ameerikas toodetud ja mille soomlased plaanivad varsti välja vahetada. Märtsis Kiievis visiidil olles ütles Soome peaminister Sanna Marin, et Soome võiks kaaluda nende hävitajate andmist Ukrainale, kuid Soomes puhkes sellest skandaal. Õhuväelased ütlesid, et Soome ei saa lennukeid ära anda veel aastaid, kuni need ei ole asendatud.

Soome hävitajad sobiks Ukrainale, sest need vajavad vähem toetust ning need ei vaja nii hästi hooldatud lennuradasid. Hornetitega saaks lennata kasvõi kiirteedelt. Sama kehtib Rootsi hävitajate Gripen kohta. Need on seni mainitud tüüpitest ühed tänapäevasemad, suudaks tulistada kõige uuemaid õhutõrjerakette ning sobiks täpselt Ukraina vajadusele. Kuid rootslased ütlevad, et neil on Gripeneid liiga vähe, et neid ära anda.

Seega pole seni veel otsust hävitajaid Ukrainale anda. Peamiselt aitaksid lääne hävitajad tõrjuda Vene õhuväge, on kirjutanud teadur Justin Bronk. Vene maavägede ründamine tähendaks suuri kaotusi, sest hävitajad oleks haavatavad Vene õhutõrjele. Samas tõdes Bronk, et hävitajate andmine oleks Ukrainale siiski kasulik. Kui otsus teha praegu, võib hävitajate jõudmine Ukrainasse siiski aega võtta kuid, kui mitte aastaid.