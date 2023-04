Reisijate arv kasvab lennupiletite ja pakettreiside hinnatõusust olenemata

Lennupiletid on aastatagusega võrreldes enam kui kolmandiku võrra kallimad ning pakettreiside hind on kerkinud veerandi võrra. Koroonakriisi ajal lõpetasid paljud lennufirmad tegevuse, samas nõudlus on kiiresti taastunud ja kütus jätkuvalt kallis.

Estraveli kinnitusel kerkib reisijate arv tänavu vaatamata sellele, et hinnad on hüppeliselt kasvanud.

"See suurusjärk on pakettreisidel kuskil 25 protsenti ja lennupiletitel ka kuskil seal 20-30 protsenti, isegi ülesse. Väga palju sõltub sellest, kuhu ja kui pikalt ette osta. Rohkem on tõusnud just kauglendude hinnad ja nende lendude hinnad, mis ostetakse suhteliselt vähe aega ette," sõnas Estravel Groupi ostujuhtimise direktor Mauir Saarend.

Keskmine pakkettreisi hind aprillis on tõusnud 660 eurolt 830 eurole, ütles Saarend.

Ka pakettreise korraldava Tez Touri müük näitab, et puhkamine on tervikuna muutunud kallimaks. Hind on tõusnud kõikidel pakettreisi komponentidel ehk siis lennupiletil, majutusel ja transpordil.

"Majanduslik situatsioon on hetkel selline, et kõik on kallinenud. Inflatsioon on kõrge ja hinnad tõusevad nii kütusele kui ka elektrile, sellest kallinevad kõik hinnad," rääkis Tez Touri müügi- ja turundusjuht Jelena Gavronski.

Lennunduseksperdi Sven Kukemelki sõnul on Ameerikas lennupiletid kallinenud 25 ja Euroopas 35 protsenti. Lisaks kallinenud lennukikütusele on suurenenud tööjõu ja CO2 kulud. Kriisi tõttu on mitmed lennufirmad lõpetanud tegevuse. Reisijate arv jõuab samas tänavu koroonaeelsele tasemele.

"Kui me räägime keskmisest lennupileti hinnast, siis see on üles läinud. Siin ongi kaks elementi. Üks on konkurentsi kadumine, kui otselendude arv väheneb tuleb ümber istuda, millel ongi suuremad kulud. Teine asi on lennufirmade puhul, kui me vaatame enda koduturul on Finnair päris märkimisväärselt tõstnud oma lendude hinda, eriti Aasia suunal, sest lendude pikkus on kaks-kolm tundi pikem seoses Venemaa ja Ukraina õhuruumi sulgemisega," ütles Kukemelk.