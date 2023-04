EL-i välisministrid arutasid Hiina diplomaadi sõnavõttu

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell avaldas Brüsselis pärast liikmesriikide väliministrite kohtumist veendumust, et ühendus suudab laskemoona ühishankes Ukraina heaks lähipäevil kokku leppida.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba hoiatas Euroopa kolleege videolingi kaudu, et Ukraina jaoks tähendab tegevusetus inimelude kaotamist.

Lisaks sellele arutasid välisministrid Hiina Prantsusmaa suursaadiku Lu Shaye sõnavõttu.

"Esiteks on see täielikult vastuvõetamatu. Kolm Balti riiki kutsuvad välja Hiina esindajad, /.../ et saada selgust, kas Hiina positsioon iseseisvuse osas on muutunud, ja tuletada talle meelde, et me ei ole postsoveti riigid, vaid riigid, mille Nõukogu Liit ebaseaduslikult okupeeris," sõnas Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.

"Hiina peab meile ütlema, et seisukoht, mida väljendas suursaadik Pariisis, ei ole Hiina ametlik seisukoht. Kui see on tõesti nii, siis on kogu rahvusvaheline

kord täielikult maatasa tehtud," ütles Luksemburgi välisminister Jean Asselborn.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel kinnitas, et Euroopa Liidu Hiina-poliitika on juunikuisel arutelul kindlasti päevakorras.