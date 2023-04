Teisipäev on veel kevadise soojaga, aga saabub hoovihm

Teisipäeval on Eesti ilm veel võrdlemisi soe, pärastlõunal saabub lõuna poolt vihm.

Eesti kagunurgas oli esmaspäev selle aasta kõige soojem päev: Võrus mõõdeti 22,6 kraadi. Eesti loodeservas oli samal ajal sooja alla 5 kraadi.

Teisipäeva öö algab Eestis mitmel pool vihmasabinatega. Pärast keskööd läheb lõuna poolt selgemaks. Paiguti on udu. Tuul pöördub kagusse ja itta ning ulatub 3 kuni 9 meetrini sekundis. Sooja on 5 kuni 10 kraadi.

Hommikul võib üksikutes kohtades hoovihma sadada, rannikul võib udu olla. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 12 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, pärastlõunal on sadu laialdasemalt. Õhtul võib ka äikest olla. Puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on mandril 15 kuni 20, saartel ja rannikul 9 kuni 15 kraadi.

Kolmapäeval jõuab Eestisse tihe vihmasadu ja levib edelast kirde suunas. Öösel on sooja 3 kuni 9, päeval 12 kuni 18, saartel ja läänerannikul 5 kuni 10 kraadi, pärastlõunal läheb kõikjal lääne poolt jahedamaks.

Neljapäev tuleb vihmahoogudega, jahedust tuleb juurde. Öösel on sooja 1 kuni 6, päeval 7 kuni 11 kraadi.

Reedel ja laupäeval püsib õhk Eesti kohal jahe, lisaks võib vihma sekka tulla ka lörtsi. Öised miinimumid langevad 0 kraadi ümbrusesse, päevamaksimumid tõusevad 10 kraadi piirile.