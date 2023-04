Joe Biden peaks teisipäeval teatama uuesti presidendiks kandideerimisest

Ameerika Ühendriikide ametisolev president, demokraadist Joe Biden, peaks allikate sõnul teatama teisipäeval ametlikult soovist samasse ametisse tagasi kandideerida. Politico teatel peaks Bideni kampaaniat juhtima Julie Chavez Rodriguez, kes on praegu presidendi nõunik ja Valge Maja valitsustevaheliste suhete direktor. Rodriguezile on abiks kampaania asejuhina Quentin Fulks, kes juhtis Raphael Warnocki senatisse kandideerimise kampaaniat 2022. aastal.

45-aastane Julie Chavez Rodriguez on tuntud ametiühingulase Cesar Chavezi lapselaps ning on kõige kõrgema ametikohaga latiino Valges Majas. Politico hinnangul näitab nii Rodriguezi kui ka 33-aastase Fulksi nimetamine usaldust demokraatide erakonna järgmise põlvkonna vastu ning toetust mitmekesisusele.

Ajakirjandusega peaks Bideni kampaania poolt suhtlema Kevin Muñoz, kes hiljuti lahkus Valge Maja pressisekretäri abi kohalt. Veel ei ole teisi inimesi Bideni tagasikandideerimise kommunikatsioonitiimi valitud. Kommunikatsioonidirektori kohale kaalutakse Michael Tylerit, kes oli seotud Cory Bookeri kandideerimisega USA presidendiks 2020. aastal, kuid ka see pole veel lõplikult kokku lepitud.

Väidetavalt on valmimisel ka kampaaniavideo ning alustatud raha ja annetuste kogumist. Biden on viimasel nädalal poliitilistes kõnedes välja toonud peamised teemad, millega tagasivalimisel tegeleb.

Valijaid paneb muretsema Bideni vanus

Briti leht The Times juhtis hiljuti tähelepanu, et 80-aastane Joe Biden on juba praegu vanim mees, kes on USA presidendiametis teeninud. Juhul kui Biden saab tagasi valitud, siis oleks ta oma teise ametiaja lõpus 2029. aastaks 86-aastane. Väidetavalt on Biden saanud ka arstilt kinnituse, et tervis lubab veel ühe ametiaja tööd teha.

Oodatud eluiga sünnihetkel oli Ameerika Ühendriikides 2020. aastal veidi üle 77 aasta. USA presidendiks kandideerimise soovist on teatanud ka endine USA president, vabariiklane Donald Trump, kes on praegu 76-aastane.

Küsitlusuuringute kohaselt on tõenäoliselt demokraatide kandidaadiks presidendivalimistel Joe Biden ning vabariiklaste puhul Donald Trump, kuigi palju on spekuleeritud ka Florida kuberneri Ron DeSantise huvist presidendiameti vastu, kes on praegu 44-aastane.

Samas näitas hiljutine NBC Newsi küsitlusuuring, et 70 protsenti valijatest ei soovi, et Joe Biden taas presidendiks kandideeriks ning seda arvaks ka 51 protsenti demokraatide valijatest. Suure enamuse valijate jaoks on mureks Joe Bideni vanus. Samas ei soovi NBC küsitlusuuringu kohaselt ka 60 protsenti ameeriklastest, et Donald Trump taas presidendiks kandideeriks ning tema kandideerimist toetas ainult 35 protsenti vastanutest.