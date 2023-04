Vene piirivalve salvestab Soome piiriületajate telefonide IMEI koode

Vene piirivalve on asunud salvestama piiri ületavate soomlaste telefonide IMEI koode, mis võimaldab neid pärast Venemaa telekomivõrkude abil jälgida. Samuti tunneb Vene piirivalve huvi piiriületajate seotusest Soome kaitseväega, kuna Soome liitus aprillis NATO-ga.

Vene piirivalve on asunud salvestama osade Soome piiriületajate mobiiltelefonide IMEI koode, teatas Soome rahvusringhääling Yle. 15 tähemärgist koosnev kood võimaldab Vene võimudel samu isikuid pärast Venemaal jälgida, kuna nende isik on tuvastatud ja telefoniga samastatud.

IMEI kood on seotud telefoniga ja see ei muutu kui inimene telefoni SIM kaarti vahetab. See sai ilmsiks kui Yle suhtles soomlastega, keda Vene piirivalve oli üle kuulanud sestsaadik kui Soome liitus NATO kaitsealliansiga. Vene piirivalve tundis huvi piiriületajate sõjalise tausta, kunagise (aja)teenistuskoha ning Soome kaitseväe sidemete vastu.

Soome Elisa infoturbe direktori Teemu Mäkelä sõnul aitab IMEI koodi teadmine ning telefoni andmete salvestamine Vene võimudel soomlaste liikumisi jälgida kui nende telefon ühendub Vene telekomivõrkudesse. Seega saavad Vene võimud jälgida telefoni liikumist ainult Venemaal, mitte pärast Soomes, kus on Soome telekomivõrgud. Mäkelä soovitas Venemaale reisides oma telefon koju jätta ning minna Venemaale eraldi telefoniga, mille saab näiteks Venemaalt odavalt osta.