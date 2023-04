Briti peaminister tahab Euroopa Liiduga piiriületust lihtsustada

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak tahab Euroopa Liiduga kokkulepet, mis võimaldaks brittidel kergemini Mandri-Euroopasse reisida, teatas Bloomberg enda allikatele tuginedes. Hiljutised palju tähelepanu pälvinud piiriületusviivitused õõnestasid Briti valitsuse narratiivi Brexiti hüvede kohta.

Rishi Sunak loodab jõuda kokkuleppeni, mis võimaldaks brittidel läbida passikontrolli läbi Euroopa Liidu automaatvärava. See võimaldaks piirületusi kiirendada, kuna passikontrolli ei tehtaks enam manuaalselt. Ametlikku ettepanekut kokkuleppeks ei ole veel tehtud ning Euroopa Liit ei soovinud Bloombergile kommenteerida seda leppeideed.

Briti peaminister Rishi Sunak peaks kohtuma Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga G7 grupi riikide kohtumise raames maikuus Jaapanis. Sunak ja von der Leyen leppisid märtsis kokku, et uuendavad Brexiti-järgseid kaubandusreegleid Põhja-Iirimaal, mis oli varem Suurbritannia ja Euroopa Liidu suhete üks pingelisemaid vaidluskohti.

Võimalik piiriületuste lihtsustamine on aga märksa põhimõttelisem küsimus tulenevalt Brexiti ajal peetud poliitilisest debatist, mis teeb selle nii Suurbritannia kui ka Euroopa Liidu jaoks poliitiliselt ebamugavaks.

Euroopa Liit lubab ainult enda kodanikel ja Euroopa majanduspiirkonna (EEA) kodanikel kasutada passide kontrolliks automaatväravaid ning kui see õigus laieneks brittidele, siis oleks selline kokkulepe vastuolus põhimõttega, et Euroopa Liidust lahkunud riik ei peaks säilitama sellesama liidu privileege. Britid samas lubavad majandusbloki kodanikel kasutada Briti automaatväravaid ning Hispaania otsustas eelmine aasta ühepoolselt, et lubab Briti kodanikel kasutada enda automaatväravaid.

Rishi Sunaki ja tema konservatiivide jaoks on samas oluline, et saaks pisendada Brexiti negatiivset mõju. Alates Suurbritannia lahkumisest Euroopa Liidust on Briti kaubandussuhted saanud kahjustada, piiriületus on muutunud raskemaks ning lisaks sellele on ka mobiilside välismaal kasutamise tasu (roaming) tõusnud, mistõttu on paljud Briti valijad asunud Euroopa Liidust lahkumise otsust ümber hindama. Jaanuaris avaldatud küsitlusuuringu kohaselt usub nüüd enamik brittidest, et Brexit tõi rohkem kahju kui kasu.