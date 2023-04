MKM-i endised võtmetegelased vangerdasid end samal ajal uutele kohtadele

Ando Leppiman töötas alates 2019. aasta algusest majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) kantslerina. Ministeeriumiga on ta seotud olnud aastaid, olles varem ka asekantsler ja tegeledes energeetikateemadega. Tema kantsleriks oleku ajal otsustas valitsus 2021. aastal Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri (OSPA) baasilt luua riigifirma Eesti Varude Keskus.

Uue ettevõtte nõukogu esimeheks sai Ando Leppimanni ettepanekul majandusministeeriumi ettevõtlusvaldkonna asekantsler Kristi Talving. Peamiselt seetõttu, et ta tegeles ministeeriumis Eesti Varude Keskuse struktuuri, ülesannete ja muu sellise loomisega, rääkis toonane majandusminister Taavi Aas (Keskerakond).

Majandusministeeriumi töötajad rääkisid toona omavahel, et Talving võib varude keskuse loomist kureerides soovida ise selle juhina tööle asuda, sest tema viieaastane ametiaeg asekantslerina pidi lõppema 2022. aasta juunis. Talvingu juhitud varude keskuse nõukogu asus pärast moodustamist ettevõttele juhti otsima, palkas selleks värbamisfirma Fontes PMP-i ja kuulutas välja konkursi tähtajaga 21. märts 2022.

Samal ajal otsiti ka uut inimest TTJA uueks peadirektoriks. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt (Reformierakond) tegi 2022. aasta veebruaris riigisekretär Taimar Peterkopile ettepaneku kuulutada välja avalik konkurss. Valikut teostas avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon, sinna kuulus seitse liiget – erinevate riigiasutuste juhid ja eksperdid, lisaks kuulus üks koht vastava ministeeriumi kantslerile. Ehk TTJA puhul oli kantsler Ando Leppiman üks komisjoni liige.

Avalik konkurss peadirektori leidmiseks kuulutati välja 7. veebruaril ning kandideerimise tähtaeg oli 14. märts. Komisjon korraldab kogu värbamisprotsessi, teeb otsuse ja esitab kandidaadi või kandidaadid vastavale ministrile ametisse nimetamiseks.

"TTJA peadirektori valiku puhul esitas komisjon ministrile ühe kandidaadi – Kristi Talvingu, keda hinnati sellele kohale kõige pädevamaks ja sobivamaks kandidaadiks, ja tema kinnitas ametisse MKM-i minister Andres Sutt, kelle vastutusvaldkonda TTJA kuulus. Kokku oli kandidaate kolm," ütles majandusministeeriumi kommunikatsioonijuht Laura Laaster ERR-ile. Talvingu uus amet kinnitati 10. maiks.

Varude keskuses toimus samal ajal juhi valik. "Fontes viis läbi kogu konkursi protsessi CV-de hindamisest kuni lõppvalimi kandidaatide esitamiseni EVK nõukogule, ehk kandidaatide otsing, esimesed vestlusvoorud, kodutööde läbiviimine ja muu," rääkis Laaster. Fontes esitas nõukogule valiku tegemiseks kuus kandidaati ja kaks varukandidaati.

"Kohtumisele kõigi nõukogu liikmetega saadeti edasi kaks kandidaati. Lõppvaliku tegi EVK nõukogu täiskoosseisus ehk kõik kuus liiget said hääletada emma-kumma kandidaadi poolt – otsus tehti ühehäälselt, see tähendab kõik kuus nõukogu liiget valisid EVK juhatuse esimeheks Leppimani," rääkis Laaster.

Eesti Varude Keskuse nõukokku kuulub erasektorist kolm inimest ja avalikust sektorist kolm inimest.

"Nõukogu poolt volitati kandidaadiga läbi rääkima ja lepingut sõlmima nõukogu liige Jaan Lepp, see tähendab, et nii palga kokkuleppimine kui ka lepingu allkirjastamine toimus Leppimani ja Lepa vahel," märkis Laaster. 20. aprillil teatas varude keskus, et on valinud välja ettevõtet juhtima Ando Leppimani.

Seega nii Leppiman kui ka Talving kandideerisid samal ajal uude ametisse, mille puhul valiku tegemisel kandidaatide hulgast nad teineteise suhtes osalesid.

Leppiman ja Talving: meie otsustusprotsesse ei mõjutanud

Leppiman ütles ERR-ile, et enne varude keskuse juhiks kandideerimist ta Talvinguga ei suhelnud.

Talving ütles, et TTJA peadirektoriks kandideerimisest teavitas ta Leppimani peale avalduse sisseandmist.

Leppiman ja Talving rääkisid, et uutesse ametitesse liikumist nad kuidagi omavahel ei koordineerinud ja otsustusprotsesse teineteise kasuks ei mõjutanud.

Talving näiteks märkis, et lisaks temale hääletas nõukogus viis inimest Leppimani poolt ja tema häälest ei oleks midagi sõltunud. Leppiman rääkis, et ta palus Talvingul teda puudutavatest otsustest pigem taandada.

Lisaks rääkis Leppiman, et kui tema Talvinguga kandideerimist enne avalduse esitamist ei arutanud, siis Talving temaga TTJA peadirektoriks pürgimisest siiski rääkis. "Jah, loomulikult. Ilmselgelt oma otsese juhiga ju arutatakse. Kuna tema ametiaeg oli lõppemas, siis ta selle taotluse sinna esitas," rääkis Leppiman.

Samas ei öelnud Leppiman, mida ta Talvingul teha soovitas. "See, mida mina soovitan või mitte, ei mängi rolli. Inimene on oma otsustes kandideerida täiesti vaba. See oli tema soov," rääkis Leppiman.

Talving ütles, et Leppiman sai tema kandideerimisest teada pärast avalduse sisseandmist. "Mina teavitasin Andot siis, kui ma olin oma avalduse ära esitanud. Siis kui ma ütlesin, et ma kandideerin, sest need avaldused jõudsid tähtaja lõpus kõik ju mingis mõttes ministeeriumisse välja. Tippjuhtide komisjon ju teavitas," rääkis Talving.

Talving ise põhjendas oma soovi TTJA peadirektoriks saada sooviga ennast proovile panna ja uusi väljakutseid leida. Tema ametiaeg asekantslerina hakkas lõppema ja kuna asekantsleri uut konkurssi ei olnud veel välja kuulutatud, aga TTJA peadirektori oma oli, siis ta enda sõnul proovis, kas õnnestub äkki sinna saada.

See, et TTJA peadirektori praegune palk, umbes 6900 eurot kuus, on kõrgem kui asekantsleri umbes 5000 eurot, mis tõsi küll on riigifirmade nõukogus osalemise tasude tõttu pigem suurusjärgus 6000 eurot, rolli ei mänginud. Pigem soovis Talving enda sõnul suure asutuse juhtimise kogemust.

Leppimani ametiaeg läbi saamas ei olnud. Tema sõnul soovis ta Eesti Varude Keskust juhtima minna sellepärast, et see huvitas teda. Palga suhtes ütles ta, et tal oli tingimus, et see ei oleks väiksem kui kantsleri palk koos riigifirmade nõukogudes osalemise lisatasudega. Praegu varude keskuses saadav ligi 8000 eurot kuus seda ka tema sõnul on.

Lepp: Leppiman oli parim 46 kandidaadist

Varude keskuse nõukogu liige, peamiselt transiidi ja kinnisvaraga tegelenud Jaan Lepp ütles ERR-ile, et Leppiman sai valitud, sest ta oli parim kandidaat.

"Mida ma võin kinnitada, et Ando Leppiman oli pikalt-pikalt parem nendest 46 kandidaadist, kes sinna tulid. Meie olime seal Mart Raamatuga, et kurat, me saime nii tubli juhi omale. Kui te küsite, kas ma kuskilt poolt tundsin survet, siis ma kindlalt ütlen, et ma kuskilt ei tundnud. Kui te küsite, kas Kristi Talving oleks pidanud ennast sellest nõukogust, kus otsustati, taandama, siis seda mina ei tea," rääkis Lepp.

Toonane majandusminister Taavi Aas ütles, et Leppimani varude keskuse juhiks saamisest oli tal kahju ja tekitas talle tööd juurde, sest Leppimani asemel oli vaja uus kantsler leida. MKM-i uueks kantsleriks sai senine asekantsler Ahti Kuningas.

Toonane ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et Talving oli TTJA peadirektori kohale selgelt parim kandidaat. "Minul oli ainult hea meel Kristi Talvingu kandidatuuri toetada, sest Kristi ongi väga hea juht. Ja väga võimekas. Mul selle koha pealt ei jäänud küll midagi kriipima. Kristiga mul oli väga tihe koostöö ajal, kui olid koroonapiirangud. Ta vastutas ju ettevõtlusvaldkonna eest," rääkis Sutt.

Lisaks leiavad Leppiman ja Talving, et nad olid vastavalt parimad kandidaadid uutesse ametitesse.