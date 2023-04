Kell 20 "UV faktor": kas tehisintellekti peab taltsutama?

Juba praegu on tehisintellekt inimestele lahutamatu abiline paljudes valdkondades: aitab meid mahukate andmeanalüüsidega, paneb liikuma isejuhtivad autod, arendab roboteid ja palju muud. Aga skeptikud kardavad, et võimsate süsteemide võidujooks on väljumas kontrolli alt ning tagajärjed võivad olla prognoosimatud.