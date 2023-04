Kolmapäeval sajab hoovihma, võib tulla äikest

Öö vastu kolmapäeva on Ida-Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta, Lääne-Eestis on aga pilvisem ning kohati sajab hoovihma. Paiguti on ka udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ja termomeeter näitab Kesk-Eestis 3 kuni 5 kraadi, mujal 5 kuni 9 kraadi.

Hommikul on Ida-Eestis valdavalt selge, Kesk-Eestis vahelduv pilvisus ning Lääne-Eestis peamiselt pilves. Üksikutes kohtades võib ka hoovihma sadada ning kohati on udu. Tuul puhub lõunakaarest 3 kuni 8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur ulatub maksimaalselt 12 kraadini, rannikul 9 kraadini.

Päev peale pilvisus kõikjal tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest. Pärastlõunal levib saartelt tihedam vihmasadu mandrile. Tuul puhub Lääne-Eestis lõuna- ja edela suunast kiirusega 3 kuni 7 meetrit sekundis. Ida-Eestis on aga muutliku suunaga tuul 2 kuni 6 meetrit sekundis, kuid äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur saartel ja läänerannikul 6 kuni 13 kraadi, mujal kuni 18 kraadi. Jätkuvalt on üleval tuleoht.

Järgnevatel päevadel jahedad kevadilmad jätkuvad ning igapäevaselt on ka kohati hoovihmavõimalus. Õhutemperatuur on öisel ajal vahemikus -1 kuni +6 ning päevasel ajal 4 kuni 12 kraadi.