Kevadseente hulgas leidub ka toiduks sobilikke

Kevadel kasvaid seeni ei ole lihtne leida, sest nad kasvavad kas lehtede all, puutüvedel või kändude küljes.

"Üks esimesi ja üks säravamaid on verevkarikseen – punased viljakehad nagu kausid metsas. Tavaliselt on nad natuke peidus mullaste lehtede all, aga värv on see, mis tõmbab tähelepanu. Ja siis on kuuse- ja männikõrgesed, mis lagundavad käbisid," kirjeldas mükoloog Kadri Pärtel.

Ülase õitsemise ajal võib tähelepanelik seeneline leida kogritsaid, mis kõlbavad kupatatult ka süüa.

"Nende puhul tuleb olla alati hoolas ja kupatada. Nende ladinakeelne nimi on gyromitra ja nad sisaldavad güromitriini, mis on nendele seentele iseloomulik mürkaine. Õnneks küll väga lenduv ja kergesti lahustuv, et kui neid seeni kupatada näiteks kümme minutit ja siis veel loputada, siis me lahustame selle mürgi välja ja see on siis päris huvitav kõhrja konsistentsiga seeneroog," selgitas Pärtel.