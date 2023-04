ISW: Wagneri väed on Bahmutis edenenud raudteest lääne poole

Zaporižžja linnas oli teisipäeva õhtul kuulda plahvatusi. Suurbritannia kinnitas, et on saatnud Ukrainale tuhandeid tankimürske, mille hulgas on ka vaesustatud uraaniga mürske. Vene saatkond väljendas selle peale oma pahameelt. USA välisministeeriumi esindaja kinnitas, et USA jälgib hoolikalt Venemaa koostööd Põhja-Koreaga. Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul väldib Venemaa avalikke repressioone Putini režiimi stabiilsuse tagamiseks.

Zaporižžja linnas oli teisipäeva õhtul kuulda plahvatusi

Radio Svoboda teatas, et Zaporižžja linnas oli teisipäeva õhtul kuulda kaht plahvatust. The Kyiv Independent juhtis tähelepanu, et toimunule pole Ukraina poolt ametlikku kinnitust ega selgitust.

Venemaad ärritab brittide antud vaesustatud uraanist tankimürskud Ukrainale

Ühendkuningriik kinnitas, et on saatnud Ukraina relvajõududele tuhandeid tankimürske, sh soomusvastaseid vaesustatud uraanist mürske. Julgeolekukaalutluste tõttu ei avalda Briti valitsus nende kasutamise määra. Venemaa saatkond Suurbritannias teatas, et Suurbritannia ei saa vastutust vältida selliste mürskude kasutamise eest Ukrainas.

Venemaa süüdistas britte ka varem tuumaeskalatsioonis. ERR kirjutas hiljuti, et tegelikult sellistel mürskudel pole sisulist seost tuumarelvadega ja samasugused mürsud on ka Venemaa relvastuses. Uraani kasutatakse selle suure tiheduse tõtu, mistõttu sellise tankimürsu läbistamisvõime on märksa suurem. Vaesustatud uraan on uraani rikastamisel tekkiv jääkaine.

USA välisministeerium: jälgime hoolikalt Venemaa koostööd Põhja-Koreaga

Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi esindaja Vedant Patel kinnitas, et USA jälgib hoolikalt võimalikku surmava abi tarnet venelastele Põhja-Korea poolt, teatas Ukrinform oma korrespondendile tuginedes.

Vedant Patel lisas, et Washingtoni paneb muretsema ka hiljuti meedias ilmunud kajastus, mille kohaselt Põhja-Korea ja Venemaa teevad väidetavalt sõjalist koostööd.

Lõuna-Korea president peaks olema kolmapäeval USA-s riigivisiidil.

ISW: Venemaa väldib avalikke repressioone Putini režiimi stabiilsuseks

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul väldib Kreml otseselt avalikke repressiivmeetmeid, kuna kardab Vene presidendi Vladimir Putini režiimi stabiilsuse pärast. Näiteks ei toetanud Vene valitsus ettepanekut, mis oleks tõstnud makse neile venelastele, kes mobilisatsiooni eest riigist põgenesid. Lisaks sellele ei toeta Vene presidendi administratsioon ka surmanuhtluse taastamist, kuna see õõnestaks taas Vladimir Putini "hea tsaari" mainet riigi sees.

Samas nõuavad mitmed Vene rahvuslased, et Kreml võtaks kasutusele repressiivmeetodid, mis olid kasutusel ka Stalini ajal. Sellise lähenemise korral on kõik riigi juhtkonnale vastu seisvad isikud ühiskonna vaenlased.

ISW samas viitas ka hiljutisele meediakajastusele, mille kohaselt ei usu USA ja Euroopa ametiisikud, et Vladimir Putin oleks ka peale Ukraina vastupealetungi valmis kõnelusteks. USA asekaitseminister Celeste Wallander ütles, et on väga vähe tõendeid, mille kohaselt oleks Putin valmis loobuma oma strateegilisest eesmärgist allutada Ukraina poliitiliselt kui mitte täielikult sõjaliselt, Venemaale. Lisaks ütles USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby Ameerika häälele, et USA suurendab Ukrainale antava julgeolekuabi mahtu, kuna USA eeldab, et Venemaa üritab ilmastikutingimuste paranedes uuesti pealetungile minna.

Samuti juhtis ISW mõttekoda tähelepanu Ukraina lõunaringkonna esindaja Natalja Humenjõuki hiljutistele väidetele, mille kohaselt on Ukraina vastusuurtükituli suutnud edukalt Vene vägede suurtükisüsteeme Dnipro idakaldal suuremas koguses hävitada. See peaks lihtsustama Ukraina vägede tegutsemist üle Dnipro jõe.

Samas on Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožini suhted Vene kaitseministeeriumiga paranenud, mis peaks parandama Vene vägede koostöövõimet enne eeldatavalt Ukraina vastupealetungi.

Geolokeeritud teadetele tuginedes hindas ISW, et Vene Wagneri üksused on edenenud Bahmutis ka raudteest kaugemale. Sama on varem teatanud Vene ja Ukraina allikad. Raudtee on Bahmutis põhja-lõuna suunaline. Samas Bahmuti lääneosa on veel Ukraina vägede kontrolli all.