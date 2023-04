Kuni kolmandik Vene saatkonna töötajatest Põhjamaades on Vene spioonid

Põhjamaade avalik-õiguslikud ringhäälingud tuvastasid ühise ajakirjandusliku uurimuse tulemusena mitmed Vene spioonid, kes olid oma töö käigus Vene saatkondade hingekirjas. Soome rahvusringhääling Yle tuvastas näiteks kolme Vene luureohvitseri isikud, kes varem töötasid Soomes.

Ametlikult on Vene spioonid saatkondade töötajate nimistus, kuid tegelikult töötavad nad Vene välisluureameti SVR-i või sõjaväeluure GRU või föderaalse julgeolekuteenistuse FSB heaks. Vene saatkond Helsinkis ei soovinud Yle-le neid väiteid kommenteerida.

Rootsi avalik-õiguslik ringhääling SVT tuvastas tervelt 21 Vene luureohvitseri isikud, kes on kas praegu või on olnud varem Rootsis aktiivsed. Vähemalt 13 neist töötasid Vene Stockholmi saatkonnas vähemalt 2022. aasta aprillini. Rootsi teatas teisipäeval viie Vene diplomaadi väljasaatmisest, kelle tegevus ei olnud kooskõlas nende diplomaatilise staatusega.

Ühel Yle poolt tuvastatud Vene spioonil oli mitu nime Vene sotsiaalmeediakeskkonnas Vkontakte. Dmitri Otorotškini nime kandev isik töötas Vene saatkonnas Helsinkis 2014. aastast 2018. aastani. Seejärel töötas ta Vene saatkonnas Kopenhaagenis. Taani saatis mehe 2022. aasta kevadel riigist välja.

Yle-ga suhelnud luurevaldkonna ekspertide sõnul töötavad Vene spioonid tihti saatkonnas ametites, mille täpne sisu ei ole defineeritud. See annab neile suure tegevusvabaduse. Samas kõige tähtsamad diplomaadid on harva luureasutuste töötajad. Näiteks eelpool mainitud Dmitri Otorotškin osales Venemaa nimel Läänemere elustiku kaitse komisjoni ehk Helcomi töös, kuid hoidis seal madalat profiili.

Dossieri Centeri ja Põhjamaade luureteenistuste sõnul töötab Dmitri Otorotškin Vene välisluureametis SVR. Eraldiseisvalt kinnitas Soome kaitsepolitseiamet, et nende hinnangul on kolmandik Vene saatkonna töötajatest Soomes tegelikult Vene luureohvitserid. Kuna sellised isikud on diplomaatilise puutumatuse all, siis ei saa neid kriminaalkorras karistada.

Alates Venemaa täieulatuslikust kallaletungist Ukrainale on Põhjamaad karmistanud oma suhtumist Vene luuretegevuse suhtes. Soome teatas juba 2022. aasta aprillis kahe Vene saatkonna töötaja riigist välja saatmisest. Sel aastal teatas Soome kaitsepolitsei, et on riigist välja saatnud või keeldunud andmast viisasid Vene luuretöötajatele. Seetõttu on Vene luureohvitseride arv Soome vähenenud poole võrra.