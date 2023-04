HS: Soome saab tõenäoliselt parempoolse valitsuse

Helsingin Sanomatele teadaolevalt teatab Koonderakonna esimees Petteri Orpo neljapäeval, et läbirääkimistega valitsuse moodustamiseks alustavad Koonderakond, Põlisoomlased, Soomerootslaste Rahvapartei (RKP) ja kristlikud demokraadid.

Orpo on parlamendirühmad kokku kutsunud kella 14. Pärast seda korraldatakse parlamendi riigisaalis pressikonverents, kus selguvad läbirääkimistele asuvad osapooled.

HS näitab üritust otseülekandena oma kodulehel.

Seni on arvatud, et Koonderakond moodustab parempoolse valitsuse. HS andmetel see nii ka läheb. Koonderakonnal, Põlissoomlastel, RKP-l ja kristlikel demokraatidel oleks parlamendis üsna õhuke, kuid siiski piisav enamus.

Orpo neljapäeval nimetatav koosseis pole aga veel täie kindlusega Soome tulevane valitsus. Kui koalitsioonileppe osas kokkuleppele ei jõuta, peab Orpo proovima läbirääkimisi teise koosseisuga.

HS-i allikate sõnul kujunevad valitsusläbirääkimised ja koalitsioonileppe kokkupanek keeruliseks. Koonderakonnal ja Põlissoomlastel on lahkarvamusi immigratsiooni, EL-i suhete ja kliimaeesmärkide elluviimise osas.