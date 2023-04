Ilm on üsna tusaseks muutunud

Madalrõhuala soojas idatiivas tõusis tänagi meil veel Võrus õhusoe 20 kraadini. Aga see pikk pilvevöönd Läänemerelt Musta mereni on eraldusjooneks lääne poolt sisse tungiva jahedusega. Madalrõhkkonna lääneserva mööda lisandub põhjalaiustelt külma nii Skandinaaviasse kui Põhjamere ümbrusse ja kaarega jõuab see lähipäevil meie maile.

Kolmapäeval Eesti lääneserva vihma toonud madalrõhulohk liigub eeloleva ööga edasi idapiiri poole. Saartel saab sadu läbi, mandril sajab tihedat vihma. See vöönd on ka tähiseks lahkuva sooja ja saabuva jaheduse vahel, mis jätab homse päevasooja ülempiiriks 10-11 kraadi ja sedagi läänepoolsetes maakondades, kus ka päikest pilverünkade vahelt näha saab. Eesti idatiib jääb halliks, sadusid on enam ja vihmas on sooja vaid 5-6 kraadi.

Reede ööks teeb lauge kõrgrõhuhari taeva selgemaks. Õhk jahtub 0 lähedale ja kraad madalamalegi. Päeval kandub üle Eesti rünksajupilvi ühes vihma- ja lörtsihoogudega. Sooja ülempiir jääb 10 lähedale ja sedagi paigus kus natuke päikest enam, sajuhoogude all aga viiest pügalast enamat loota ei saa. Edelatuul kogub kiirust ja lisab kõledust.

Ööl vastu neljapäeva on mandril pilvine. Sajab vihma, Ida-Eestis on äikest. Puhub läänekaare, öö hakul Kirde-Eestis kagutuul 3-9 m/s, äikese ajal võivad tuuleiilid tugevamad olla. Õhutemperatuur on 0..+5 kraadini.

Hommikul on saartel ja mandri lääneservas ka selgemat taevast ja ilm on sajuta. Ida pool on pilvine ja sajab vihma. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 3..7°C.

Päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s, äikesepilve all on tuuleiilid tugevamad. Õhutemperatuur on 5..10 kraadi.

Järgnevad paar ööd on selgemad ja õhk jahtub 0°C lähedale ja kraad miinuspoolelegi. Reede päeval on soodsad tingimused rünksajupilvede arenguks, hoogsajud tulevad nii vihma kui lörtsina. Laupäeva päeval on ehk sajuhooge hõredamalt ja päike vilksab ka välja. Päevasoe jääb vahemikku 5..10°C.Kui päikest enam, siis tõuseb üle 10 piiri.

Pühapäeva muudab üle liikuv madalrõhulohk taas sajuseks.

Uus nädal algab ikka jahedana ja sajuhoogudest pole ka pääsu. Prognoos tundub morn, aga selles võib midagi head ka näha - õiteilu püsib nõnda kaua.