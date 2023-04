Venemaa ründas Mõkolajivit S-300 rakettidega

Oluline neljapäeval, 27. aprillil kell 05.53:

- Venemaa raketirünnakus Mõkolajivile hukkus üks inimene ja veel 15 sai viga;

- USA Euroopa NATO vägede ülem: suur enamus Ukrainale vastupealetungiks lubatud sõjatehnikast on kohal;

- Ukraina ja Itaalia kaaluvad ühiselt droonivastaste seadmete tootmist.

Venemaa raketirünnakus Mõkolajivile hukkus inimene

Vene väed ründasid Mõkolajivit S-300 õhutõrjerakettidega. Rünnak tabas eluhooneid ning oblasti kuberneri Vitali Kimi sõnul sai üks tsiviilisik surma ning veel 15 inimest haavata.

Venemaa süüdistab Brjanski oblasti elektrikatkestuses Ukrainat

Vene Brjanski oblasti kuberneri Oleksandr Bogomazi sõnul jäi Klimovo küla Ukraina vägede pommitamise tõttu elektrist ilma. Ukraina võimud pole toimunud kommenteerinud, mis on nende tavapärane lähenemine Venemaal asuvate sihtmärkide ründamise puhul.

USA Euroopa NATO vägede ülem: enamus Ukrainale lubatud tehnikast on kohal

Ameerika Ühendriikide Euroopas asuvate vägede ülema kindral Christopher Cavoli sõnul on Ukraina saanud oma vastupealetungiks lubatud sõjatehnikast rohkem kui 98 protsenti. Kindral Cavoli kinnitusel on materiaalset tuge Ukrainale pakkunud rohkem kui 50 rahvusvahelist partnerit. Cavoli hinnangul on Ukraina heas positsioonis alustamaks vastupealetungi Vene vägede vastu.

Kindral Christopher Cavoli samas rõhutas, et Vene sõdureid on praegu kaotustest hoolimata rohkem kui Vene invasiooni alguse 2022. aasta veebruaris. Cavoli tõi esile, et Vene õhuväe kaotused on sõjas olnud minimaalsed ning Vene väed on kaotanud 80 lennukit, kuid neil on veel umbes 1000 hävitajat ja ründelennukit.

Ukraina ja Itaalia kaaluvad ühiselt droonivastaste seadmete tootmist

Ukraina peaminister Denõs Šmõhal ütles Itaalias visiidil olles, et Ukraina ja Itaalia laiendavad koostööhorisonte ning kaks riiki kaaluvad osade relvasüsteemide komponentide ühist tootmist. Ukraina peaminister rõhutas, et Ukraina tahab oma strateegilise taristu ümber usaldusväärset õhukilpi. Šmõhal ütles oma kommentaarid Rheinmetall Italia ettevõttet külastades, teatas Ukrainska Pravda.

Rheinmetalli üks relvasüsteem on Skynex lühimaa õhutõrjesüsteem, mis pakub Ukrainale huvi. Ukraina peaministri Denõs Šmõhali sõnul vajab Ukraina selliseid süsteeme Vene droonide vastu. Šmõhali kinnitusel on Skynex relvasüsteemid praegu Ukraina relvajõudude poolt kasutuses.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni samas kinnitas Ukraina peaministriga kolmapäeval Roomas kohtudes, et Itaalia aitab Ukrainal täita Euroopa Liiduga liitumise kriteeriumid.