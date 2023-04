Brent toornafta hind langes kolmapäeval pea neli protsenti, teatas Reuters. Nafta hind langes hoolimata teatest, et USA naftavarud on kahanenud oodatust rohkem. USA-s kardetakse, et riiki võib oodata majanduslangus.

Brenti barreli hind langes 77,69 dollarini kaotades väärtusest 3,08 dollarit ehk 3,8 protsenti. USA West Texas Intermediate barreli hind langes 74,30 dollarini ning kaotas väärtusest 2,77 dollarit ehk 3,6 protsenti. Brenti hinda peetakse naftaturul oluliseks etaloniks, mida analüütikud järgivad.

USA energiaadministratsiooni andmeil vähenesid USA naftavarud eelmisel nädalal 5,1 miljoni barreli võrra 460,9 miljoni barrelini.

Nafta hind tõusis varem kui OPEC+ naftakartell otsustas aprilli alguses hinna tõstmiseks nafta toodangu mahtu vähendada, kuid praeguseks on selle hinnatõusu mõju kadunud.