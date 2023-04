Tartu maakohtus nimetati ametisse 160 rahvakohtunikku

Rahvakohtunikke kaasatakse õigusemõistmisesse ainult esimese astme kuritegude läbivaatamisel ning vaid üldmenetluses, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Asja arutamisel on rahvakohtunikul võrdsed õigused kohtunikuga. Rahvakohtunik ei pea olema juriidilise haridusega, sest tema eesmärk ongi lisada kohtuasjade lahendamisele inimlikku vaatenurka, samas ka teadmisi teistest eluvaldkondadest.

Rahvakohtunik Jarmo Tael ütles, et rahvakohtunikuks kandideerimisele aitas kaasa tema amet ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana.

"Ma leidsin et ma suudan niimoodi oma teadmisi täiendada selles valdkonnas. Ega kui me õpilastega käime kohtutes, siis meile näidatakse lihtsamaid kohtuistungeid. Rahvakohtunik ju osaleb sellistel kohtuistungitel, kus on raskemad kriminaalasjad. Nii, et loodan ka sinna oma pilku heita," sõnas Tael.