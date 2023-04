Keskpank: ettevõtted ja majapidamised on laenuotsuseid tehes äraootavad

Nii võtsid ettevõtted selle aasta esimeses kvartalis pikaajalisi laene 14 protsenti vähem kui aasta varem ja eluasemelaene võeti lausa 20 protsenti vähem.

Keskpanga hinnangul näitab see, et osad ettevõtted ja majapidamised on jäänud ebakindla majandusväljavaate ning hindade ja intressimäärade kiire kasvu tõttu investeerimis- ja laenuotsustes äraootavale seisukohale.

"Paljud ettevõtted ja majapidamised on pikaajalisi laenuotsuseid tehes äraootaval seisukohal. Soovitakse ikkagi saada selgust, mis majandusega ettevaates saab ja millal ja mis tasemel intressimäärad tipnevad," rääkis Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar.

"Me pigem arvame, et laenunõudlus selle aasta teises pooles taastub, sest neid peresid, kes laenu suudavad võtta, on endiselt. Pangad tahavad laenu anda. Kui ebakindlus hajub ja on selge, kuhumaani intressimäärad tõusevad, siis ma arvan, et laenuvõtjad on tagasi. Ja tegelikult kommertspangad on ka maininud, et kevade poole nad on näinud esimesi märke sellest, et taotlusi on jälle rohkem," lisas Raudsaar.