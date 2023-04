Jarvamaa haigla avas uue erakorralise meditsiini osakonna

Järvamaa haigla peaarst Külvar Mand lubas, et alates 2. maist hakatakse Paides erakorralist abi vajavaid haigeid ravima parimal võimalikul tasemel.

"Täna on meil viis jälgimiskohta haigetele, kes vajavad uuringuid, kaks kohta keerulistele haigetele, niinimetatud punastele haigetele, traumahaigetele. Meil on kolm isolaatorit ja meil on ema-lapse palat. Ja meil on ka vastavalt traumadele ja kirurgilistele protseduuridele eraldi ruumid. Ja kaks arstikabinetti patsientidele, kes vajavad aeg-ajalt nõustamist, konsultatsiooni," loetles Mand.

Peaarst lisas, et tervishoiukorraldajate silmad avas Covidi pandeemia, kui maakondade üldhaiglatesse hakati koroonahaigeid suunama, kuid haiglad polnud nende vastuvõtuks valmis. Nüüd on ka Järvama haigla tuleviku suhtes palju kindlam. Tõsi, Paide haiglal napib arste, näiteks kohe ollakse valmis tööd pakkuma sisehaiguste arstile.

"Lihtsam on üks tohter tuua siia ja aidata 20-30 patsienti, kui kõik 20-30 patsienti Tallinna haiglate vahel ära jagada, et neile abi anda," ütles Mand.

Ka sotsiaalministeerium toetab maakonnahaiglate arendamist.

"Need pikad aastad, kus me oleme olnud Covidi pandeemias, me oleme näinud, kuidas tervishoiuvõrgustik on aidanud inimesi ja kuidas me oleme saanud ressursse omavahel jagada ja ka patsiente liigutada. Nii et ma arvan, et see võrgustik Eestis praegu on elujõuline," rääkis sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Heidi Alasepp.

Haigla omanike, kolme Järvamaa omavalitsuse esindaja Kalev Aun ütles, et suuri laienemisplaane Paide haiglal enam pole, kuid välja tuleb vahetada kogu elektrisüsteem. Viimastel kuudel Paidet tabanud elektrikatkestused on mitmel korral töö haiglas seisma pannud.

"Kui see elektrivarustuse korrastamise või ümberehituse projekt valmib aasta lõpuks, siis on meil siin generaatorivõimsust avariiolukorraks nii palju, et me suudame kogu haiglat hoida elektrivarustusega seotuna, kaasa arvatud ka haigeid toitlustada," sõnas Aun.