Hoovihmad jätkuvad, mõnel pool võib ka lörtsi tulla

Reede öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Paiguti sajab hoovihma ja on udu. Puhub nõrk, rannikul kohati mõõdukas edela- ja lõunatuul. Õhutemperatuur on -2 kuni +2, rannikul kuni +4 kraadi.

Reede hommik on vähese pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 3 kuni 8, läänerannikul iiliti 11 meetrit sekundis. Sooja tuleb 2 kuni 5 kraadi.

Päeval on pilvisus muutlik ning mitmel pool sajab hoovihma, sekka võib tulla ka lörtsi ja rahet. Kohati on äikest. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 4 kuni 10, iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 10 kraadi.

Järgnevad päevad tulevad muutliku taeva ja hoovihmadega. Pühapäeval ja esmaspäeval võib vihma sekka ka lörtsi tulla. Öösel kõigub õhutemperatuur kohati pluss- ja miinuskraadide vahel, päeval tõuseb kindlalt 10 kraadi juurde. Kõige jahedam päev selles reas on praeguse seisuga esmaspäev, 1. mai, mil plusskraade on 6 kuni 11, kuid teisipäevaks on juba taas soojemat ilma oodata.