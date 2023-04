Oluline reedel, 28. aprillil kell 07.43:

- Venemaa tegi reede varahommikul Ukrainale raketirünnaku, üle Ukraina on teateid plahvatustest ja õhutõrje tööst;

- Ukraina relvajõudude teatel hävitati 23-st Vene tiibraketist 21 ning samuti hävitati kaks Vene drooni;

- Ukraina vastupanukeskus: okupeeritud aladel sunnitakse inimesi vaatama Vene propagandat;

- USA koos EL-i , NATO ja rohkem kui 40 partnerriigiga tahab kiirendada relvastuse tootmist Ukrainale;

- Serhi Prõtula fond ostis annetuse abil Ukraina relvajõududele 101 soomukit;

- Zelenski: laste küüditamine on Venemaa katse ukrainlaste olemus hävitada.

Venemaa tegi varahommikul Ukrainale raketirünnaku

Kogu Ukraina territooriumil kuulutati reede hommikul välja õhuhäire ning Kiievis oli kuulda plahvatusi. Samuti on teateid plahvatustest Dnipro linnas ja ümbritsevas Dniproprotevski oblastis ning ka Poltava ja Mõkolajivi oblastis. Rakette nähti Vinnõtsja kohal Lääne-Ukrainas ja Krementšuki kohal Kesk-Ukrainas, vahendas BBC.

Ukraina pealinnas töötab ka õhutõrje. Briti ajakirjanik Jay Beecher nägi väidetavalt oma silmaga kuidas Vene rakett Kiievi kohal üle tema korteri lendas ja alla tulistati.

Dnipro linnapea Boris Filatovi teatel hukkus linnas Venemaa rünnaku tõttu üks naine ja kolmeaastane laps.

Sotsiaalmeedias levivad videod Vene raketirünnaku tagajärgedest üheksakorruselisele elumajale Kesk-Ukrainas Umanis.

Rünnaku toimumiskohas töötavad praegu Ukraina politsei, päästeteenistused ja meedikud, teatas Tšerkassõ oblasti politsei esindaja Zoja Vovk. Vovk teatas hiljem, et Venemaa ründas Tšerkassõ oblastit kahe tiibraketiga.

Ukraina relvajõudude teatel tulistati alla 21 Vene raketti ja kaks drooni

Ukraina õhuvägi teatas reedel, et 23-st Ukraina pihta tulistatud raketist hävitati 21 enne sihtmärgini jõudmist. Ainuüksi Kiievi kohal tulistati alla 11 tiibraketti ja kaks Vene drooni. Vene väed kasutasid Ukraina õhuväe sõnul Kh-101 ja Kh-555 rakette.

Raketid tulistati kell neli hommikul Ukraina suunas Vene Tu-95 pommitajate pealt, mis asusid rünnaku hetkel Kaspia mere kohal.

Ukraina vastupanukeskus: okupeeritud aladel sunnitakse inimesi vaatama Vene propagandat

Ukraina rahvusliku vastupanu keskuse teatel sunnitakse okupeeritud Ukraina aladel elavaid inimesi vaatama Vene propagandafilme. Selleks seati üles vastavad kinohooned ning kohalike asutuste töötajaid sunnitakse sundkorras Vene propagandat vaatama.

USA koos EL-i ja NATO-ga tahab kiirendada relvastuse tootmist Ukrainale

Pentagoni esindaja Patrick Ryder ütles neljapäeval pressikonverentsil, et Ameerika Ühendriigid koos Euroopa Liidu, NATO ja rohkem kui 40 partnerriigiga arutavad Ukrainale mõeldud relvastuse tootmise kiirendamist.

Serhi Prõtula fond ostis annetuse abil Ukraina relvajõududele 101 soomukit

Ukraina avaliku elu tegelase Serhi Prõtula asutatud fond ostis annetuste abil kokku 101 soomukit, mille hulka kuulub 40 Briti päritolu Spartan soomukit ja 21 Sultan soomukit. Lisaks sellele soetati 24 FV432 lahingumasinat ning muud tehnikat. Prõtula sõnul kasutatakse osasid ostetud sõjamasinaid juba Ukraina vägede poolt Bahmuti suunal.

Serhi Prõtula ise rõhutas, et tegu on suurima roomikutel soomukite ostuga rahvahanke käigus. Fondile anti annetusi nii Ukraina seest kui ka välismaalt.

Zelenski: laste küüditamine on Venemaa katse ukrainlaste olemus hävitada

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas oma õhtuses videopöördumises Euroopa Nõukogu Parlamentaarset Assambleed, kes otsustas resolutsiooniga tunnistada, et Venemaa poolt läbi viidud Ukraina laste küüditamine ja venestamine on tõend Venemaa genotsiidist. Volodõmõr Zelenski sõnul on Vene võimud Ukraina okupeeritud aladelt küüditanud pea 20 000 last.

Volodõmõr Zelenski sõnas, et Ukraina laste küüditamine on Venemaa katse ukrainlaste olemus hävitada ning Vene ametnikud on pannud toime tahtliku genotsiidikuriteo. Sedasi tuleks seda klassifitseerida nii poliitiliselt kui ka juriidiliselt.

Ukraina president kommenteeris ka eilset Venemaa raketirünnakut Mõkolajivile ning kinnitas, et Venemaa rünnakus hukkus üks inimene viga ja veel rohkem kui 20 inimest sai viga.