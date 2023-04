"Sinise" kütuse müük langes enam kui poole võrra

Soodsamat põllu- ja meremeestele mõeldud eriotstarbelist diislikütust ehk rahvakeeli "sinist" diislikütust müüdi mullu esimeses kvartalis 18 miljonit liitrit. Tänavu esimeses kvartali oli selle kütuse müük vaid 8,6 miljonit liitrit, ütles ERR-ile põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) registrite osakonna juht Kiido Levin.

"Ehk kogu vähenemine oli 52,5 protsenti. Eraldi välja tooks selle, et kus see kättesaadavus võimalikule väärkasutajale oli kõige anonüümsem, lihtsam - need olid automaattanklad. Seal on see müük langenud 80 protsenti," lisas Levin.

See muutus on toimunud tänu PRIA loodud registrile. Enne väiksema aktsiisiga kütuse ostmist peab põllumees oma ostuõigust ID-kaardiga tõendama.

Palju täpselt riik nii lisa aktsiisitulu teenib on raske öelda. "Kui kogu see kütus oleks ostetud tavadiislina, siis see summa oleks esimeses kvartalis 3,37 miljonit eurot," selgitas Levin.

Samas rõhutas Levin, et nii palju lisatulu ei laeku. Osa kütusest jääb lihtsalt ostmata.

Alexela lõpetas sinise diislikütuse müügi, kui Kihnu ja Vormsi 2 tanklat välja jätta, üldse ära, seda juba uue registri rakendamise eel.

Müük niikuinii langes, tõdes Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna. "Nii kontrolli pool oli riiklikult kui ka palju põllumehed eelistasid osta või tellida endale hoovi peale mahuti, kust tangiti. Ehk käidi vähema tanklas," ütles ta.

Samas erilise kütuse kättesaadavus kannatanud ei ole, ütles Levin. "Hulgimüük lõpptarbijatele, kus müüakse tegelikult 94 protsenti kogu sellest kütusest, seal ei ole sisuliselt üldse langenud müüjate arv," selgitas ta.

Kütusemüüja Kärsna kritiseerib samas, et riigi eesmärk on mõistatav, kuid lahendus sai veidi liiga range. Samas lisas ta, et seda peaks hindama lõpuks põllumehed ise ning põllumehed on registriga rahul.

Põllumeeste ühistu Kevili juhataja Hannes Prits ütles, et antud toetusmeetme üheks suuremaks ohuks on väärkasutus: "Piltlikult öeldes selline 1998. aasta Passat kuskil maateel, mis sõidab "sinise" kütusega. See tegelikult devalveerib kogu seda meedet. Me olime just enne seda muudatust Kevilis pigem mures, et see kaotatakse ära just viidates nendele samadele väärkasutustele."

Veel kiitis Prits, et põllumehed said registri loomisel kaasa rääkida. "Ta pigem on selline hea poliitika – etalon on võib-olla palju öeldud – aga hea poliitika näide."