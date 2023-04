Rainer Saks: Hiinale ei sobi selle sõja puhul Venemaa nõrgenemine

"Põhimõtteliselt Hiinale ei sobi selle sõja puhul Venemaa nõrgenemine ja sõja venimine," rääkis Saks. "Venemaa omab Hiina jaoks kaalu tänu strateegilisele tuumarelvale, mis loob Hiina vaates maailmas tasakaalu USA vastu. Seda tasakaalu Hiina ise ei suuda luua."

Hiinale ei sobi Saksa sõnul ka see, et lääneriigid on asunud uuesti relvastuma. Hiina plaan Taiwani taasühendamiseks on ohus, kui lääs hakkab relvasüsteeme uuendama. Samas pole Ukrainal endal ja tema iseolemisel Hiinale erilist tähtsust.

Hiina rahuvahendus ei ole praegu siiski algatatud kujul õnnestunud, tõdes Saks.

"Kui seda saab üldse pidada tõsiseks rahualgatuseks," lisas Saks. Tema hinnangul tähendab see pigem ikka taktikalist toetust Venemaale.

Sõda ise kindlasti läheb edasi mõnda aega, vähemalt seni, kuni Ukraina pole suutnud alustada Venemaale tugevamat survet, ütles Saks. "Hiina aga ei jäta rahualgatuse teemat sinnapaika, kuna neil on mitu eesmärki, eelkõige tagada endale parem positsioon sõjajärgseks ajaks," selgitas ta.