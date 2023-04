Hollandi põllumeeste protestipartei on nüüd riigi populaarseim erakond

Hollandi põllumeeste õiguste eest seisev protestipartei on EenVandaagi tellitud küsitlusuuringu kohaselt riigi populaarseim erakond. Praegu on parteil Madalmaade parlamendis vaid üks koht, kuid erakond oli üllatuslikult edukas ka Hollandi kohalikel valimistel.

Madalmaade põllumeeste õiguste eest seisev protestipartei BoerBurgerBeweging ehk BBB on ühe hiljutise küsitlusuuringu kohaselt nüüd Hollandi kõige populaarseim erakond. Seni oli kuus aastat riigi populaarseim erakond paremtsentristlik VVD, vahendas Hollandi EenVandaag. VVD juht on Hollandi peaminister Mark Rutte.

Erakonnal BBB on praegu Madalmaade esindajatekojas ainult üks koht, kuid EenVandaagi ja Ipsose küsitlusuuring näitab, et partei saaks parlamendivalimistel mitte vähem kui 29 kohta. BBB oli hiljuti üllatuslikult edukas ka Hollandi kohalikel valimistel. Kolmandik uutest potentsiaalsetest valijatest jättis 2021. aasta parlamendivalimistel oma hääle andmata. Ülejäänud toetuse korjas BBB teistelt erakondadelt, kes on eelkõige poliitilise spektri paremas ääres.

BBB erakond asutati alles 2019. aastal. Tegemist on põllumeeste huvide eest seisva erakonnaga, mida tuntakse ka kui kodanike-farmerite liikumist. BBB asutamise algeks olid põllumeeste ulatuslikud protestid valitsuse kava vastu vähendada Hollandis põllumajandussektori osakaalu lämmastikheite vähendamiseks.

Samas Geert Wildersi juhitud vastuoluline PVV kaotas poole aastaga oma toetusest poole. Kui veel kuus kuud tagasi võis PVV loota 20-le kohale kui parlamendivalimised oleks sel hetkel kohe toimunud, siis nüüd on prognoosiks vaid 11. Mitmed Wildersi Wildersi protestivalijad on liikunud BBB taha.

Samuti on toetust kasvatanud Hollandi loomade õiguste partei (Partij voor de Dieren - PvdD), kes saaks prognoosi kohaselt parlamendis 11 kohta, mis on kolm rohkem kui praegu. Rohelisele erakonnale on prognoositud 12 kohta.

Hollandi parlamendi alamkojas on 150 kohta ning seal on esindatud 20 erakonda, kuid kümnel neist on kas kolm kohta või sellest veel vähem. Järgmised parlamendivalimised peaksid Hollandis toimuma 2025. aastal.