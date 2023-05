Ühistranspordi korraldus ja investeeringud liiguvad eri ministeeriumide alla

Madis Kallas rääkis ERR-ile, et ühistranspordi teemal on detailide osas allkirjastamine veel pooleli, aga kokku on lepitud, et selle planeerimine ja korraldamine jääb regionaalministeeriumi vastutusalaks, samas kui ühistranspordiga seotud investeeringutest saab Kristen Michali juhitava kliimaministeeriumi pärusmaa.

"Arutame Michaliga, kuidas see täpselt ära fikseerida," sõnas Kallas.

Valitsus plaanib läbi viia ka liikuvusreformi, mille kohta koalitsioonileping lubab maakondliku üldise tasuta ühistranspordi kaotamist ja nõudepõhise liikuvuse arendamist. Kumma ministeeriumi korraldada reform jääb, pole Kallase sõnul samuti veel täpselt paigas.

"Seda me ükspäev just kliimaministriga arutasime, kuidas ja mismoodi tasuks teha. Seal on mõlema ministeeriumi asju sees. Mulle ei meeldi nende asjadega kiirustada, järgmisel nädalal täpsustame uuesti, et see oleks loogiline ja annaks parima tulemuse, ei hakka enne spekuleerima," lausus regionaalminister.

Samas möönis ta, et näeks seda teemat suuremas osas pigem regionaalministeeriumi valdkonnana.

Rääkides sellest, kui palju võiks riik nõudepõhise ühistranspordi arendamiseks raha eraldada, ütles Kallas, et hetkel teada oleva riigieelarve ja ka pikema perspektiivi võimaluste kohaselt ei ole tänavuseks ega järgmiseks aastaks lisaraha selleks planeeritud. Rahavajaduse välja selgitamiseks on vaja pakkuda välja konkreetsed lahendused ehk kuidas seda reformi tehakse.

"Tänasel hetkel hoiame tänast taset piletimüügirahaga, tulevikuarendused saab plaaniga paika pandud ja siis vaadata, milliseid vahendeid on võimalik juurde saada läbi eelarvestrateegia," sõnas ta.

Nõudepõhise ühistranspordi arendamise kohta märkis minister, et praegu on kokku lepitud, et sellises mahus, nagu sotsiaaldemokraadid soovisid aastateks 2023 ja 2024, pole see võimalik.

"Aga peame ise konkreetsed lahendused pakkuma, mis puudutavad nõudepõhise transpordi laiendamist, Elroni bussidega rongijaamadest edasi sõitmise projekti – kõik need teemad nõuavad väga täpset ajakava ja pigem jõuame sellesse faasi 2024. aasta jooksul," lisas ta.

Regionaalminister ei näinud selles probleemi, et ühistranspordi teemad kahe ministeeriumi vahel jagunevad, sest nii on see tema sõnul paljudes valdkondades.

"Taristuinvesteeriungud on nii palju eraldiseisev valdkond," tõdes Kallas.

Ta ei osanud täpselt öelda, millal kliima- ja regionaalministeerium omavahel ühistranspordi valdkonnad lõplikult paika saavad pandud, kuid tema sõnul jätkuvad sellel nädalal arutelud ning osakonnajuhid annavad pidevalt uusi detaile teada, sest arvestada tuleb paljude asjadega ja ehkki tulemuseni tahetakse jõuda kiiresti, ei taheta sellega ka liigselt kiirustada.

"Suur pilt on paigas, aga detaile tuleb väga palju juurde," võttis Kallas olukorra kokku.