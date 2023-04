Pärnu rannaalale rajatakse tribüünidega spordiväljakud

Mõte, et Pärnu ranna unikaalne luideteala võiks leida laiemat kasutamist kui üksnes peesitamiseks, tuli Pärnu Berch Arena omanikel siis, kui nad olid seal juba mitu aastat toimetanud. 2015. aastal toimusid seal rannajalgpalli Euroopa meistrivõistlused ja siis tekkis linnal idee, et sellest võikski saada spordiala.

"2017. ja 2018. aastast oleme professionaalset spordikorraldust siin teinud pikaajaliste lepingutega linnaga. Ja seejärel linn tegi siin alal detailplaneeringu, millega krunditi ära ja loodi siin võimalus seada hoonestusõigus. Hoonestusõigusele korraldati konkurss, selle me võitsime. Ja täna me arendame siia suuremat areeni," rääkis Pärnu Beach Arena partner Sander Kaus.

Hoonestusõigus seati 28. maini 2037. See andis ettevõttele kindlustunnet ja võimaluse pangalaenu võtta. Alale korraldatud nimekonkursi võitis Düün. Alal on rannajalgpall, -võrkpall ja -tennis. Võistluste vaatamiseks rajatakse korralik tribüün. Mõistagi leiab Düünilt mitu söögi- ja joogikohta. Samuti hakatakse filme näitama.

"Me hakkame sel suvel igal nädalal nelja üritust korraldama. Igal kolmapäeval hakkavad toimuma välikinod. Igal neljapäeval saab luite peal nautida live-kontserte ja reedeti-laupäeviti on juba natuke pidusem nagu ikka, võib-olla live-muusikat, võibolla lihtsalt DJ," lausus Düüni meelelahutusjuht Hannes Teiss.

Sellega, mismoodi Pärnu kuursaali vastas asuv rannaala on arenenud, võib praegu rahul olla, tõdes abilinnapea Irina Talviste.

"Selles mõttes on linnal väga hea meel, et on leidunud ettevõtja, kes on võtnud vaevaks sellise suure investeeringu Pärnu linna teha. Kui linn oma arengutes tegi otsuse, et rannas on kaks spordiosa, üks on Düün ja teine on surfiala, mida me oleme planeerinud, siis pärast seda läks kõik juba kiiremini," ütles Talviste

Pärnu Beach Arena investeerib alale 1,5 miljonit eurot.